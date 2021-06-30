ОPPO выбирает AWS: улучшенная мощность и безопасный мобильный опыт

30 июня 2021, 10:15

OPPO, ведущий мировой бренд смарт-устройств, объявил, что выбрал Amazon Web Services (AWS) — самую широкую в мире облачную инфраструктуру.

Таким образом компания планирует обеспечить больше облачных сервисов для международных пользователей операционной системы OPPO ColorOS. Эти услуги сертифицированы ePrivacy, CSA STAR и ISO (ISO / IEC 27001, 27018, 29151).

Благодаря AWS OPPO предоставит пользователям смартфонов услуги безопасного хранения данных. Поэтому все фотографии, видео, контакты, заметки и важные данные будут надежно сохранены в облаке. Для этого OPPO использует глобальную инфраструктуру AWS в Сингапуре, Франции и Индии, чтобы ускорить развертывание облачных сервисов, включая Amazon Aurora (регуляционная база данных, созданная специально для облака) и Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Для того, чтобы усилить соответствие требованиям и безопасность сервисов, OPPO использует множество служб безопасности AWS, в частности AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (Служба управления ключами), AWS Network Firewall (Сетевой брандмауэр), AWS Certificate Manager (Диспетчер сертификатов) и AWS Artifact.

Дэвид Гу, управляющий директор OPPO в направлении международного интернет-бизнеса, сказал: «OPPO стремится обеспечить лучший опыт для пользователей. Ведущие облачные возможности AWS позволяют нам быстро развертывать наши облачные сервисы и таким образом предоставлять пользователям по всему миру улучшенный мобильный опыт. Забота о безопасности и надежность в работе клиентов для нас на первом плане, а облачные службы безопасности AWS помогают еще больше улучшить конфиденциальность данных и защитить нашу собственную операционную систему ColorOS на устройствах OPPO».

«Как самая полная и самая широкая в мире облачная платформа, AWS постоянно расширяет собственные услуги, справляясь практически с любыми облачными нагрузками. Мы рады поддержать OPPO, предоставив компании глубокий и широкий набор услуг, а также ведущие возможности безопасности и соответствия требованиям ведения бизнеса и обслуживания клиентов по всему миру. С помощью AWS OPPO может ускорить развертывание своего бизнеса в безопасном и эффективном режиме, одновременно отвечая местным стандартам в разных странах мира, — подчеркнул Ли Сяоманг, генеральный директор коммерческого сектора AWS Greater China.

Последняя версия ColorOS 11, которая базируется на Android 11, обеспечивает безопасностьпользователей благодаря таким функциям, как OPPO's Private System (Приватная система), Private Safe (Приватный сейф) и Personal Information Protection (Защита личной информации). Private System позволяет пользователям создавать отдельную учетную запись, в которой программы и данные работают независимо от начального аккаунта. С помощью программы Private Safe пользователи могут хранить важные данные в удобном порядке в зашифрованном пространстве с паролем. Это делает данные недоступными программам с доступом к другим медиа. А в ситуациях, когда программы требуют предоставления доступа к личной информации, Personal Information Protection от OPPO позволяет передавать пустую форму данных и доступ к программе без разглашения личной информации.

«Мы рады использовать AWS и таким образом обеспечивать улучшенный мобильный опыт для наших пользователей во всем мире, — добавил Дэвид Гу. — В будущем OPPO продолжит развитие AWS, чтобы и в дальнейшем совершенствовать услуги, обеспечивая пользователям возможность ощутить преимущества технологий без проблем с безопасностью данных».