Старт продаж гиперфлагмана ОPPO Find X2 в Украине по специальной цене

4 мая 2020, 9:45

Компания OPPO объявила о старте продаж гиперфлагмана ОPPO Find X2 в Украине.

Открой совершенное вместе с ОPPO Find X2. Это один из первых смартфонов, оснащенных Qualcomm Snapdragon 865, что гарантирует бесперебойную работу для пользователей. Гаджет имеет самую быструю и безопасную зарядку в индустрии. SuperVOOC 2.0 и может полностью зарядить Find X2 всего за 38 минут. Смартфон оснащен самым совершенным в области 120 ГГц QHD + AMOLED true billion color дисплеем, ultra-vision панорамной камерой. В дополнение OPPO Find X2 имеет международное гарантийное обслуживание OPPO Find X2 устанавливает новый стандарт для флагманских смартфонов, переведя взаимодействие со смартфоном на новый уровень.ОPPO Find X2 по специальной цене можно приобрести онлайн с 29 апреля по 10 мая 2020 в интернет-магазинах Comfy, Eldorado, Фокстрот, Citrus, на сайте Розетка и у других официальных партнеров. Сейчас OPPO Find X2 можно протестировать в ОPPO shop-in-shop в на территории супермаркета электроники Eldorado по адресу: Киев, ул. Большая Окружная, 4.

Технические характеристики и цены:

OPPO Find X2: 12 Гб RAM и 256 Гб ROM, 120 ГГц QHD + AMOLED true billion color дисплей, 48Мп основная камера, 32Мп фронтальная камера с Ultra Night режимом; Процессор Snapdragon 865, GPU: Adreno 650, сверхмощная 65 Вт зарядка Super VOOC 2.0. Цвет: Черная керамика

Стандартная цена: 29999 грн.

Цена с 29.04 по 10.05.2020: 26 999 грн.