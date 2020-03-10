OPPO презентует 5G-флагман Find X2 Series с лучшим экраном

10 марта 2020, 9:45

Компания OPPO сегодня представила серию Find X2 — флагманскую линейку 5G-устройств, с непревзойденной камерой, мощным аккумулятором и с одним из самых лучших экранов в отрасли.Благодаря специализированному сенсору Sony IMX689, OPPO Find X2 Pro обеспечивает пользователям еще лучший опыт фото и видеосъемки.В эпоху 5G пользователи потребляют контент намного быстрее и одновременно выставляют более высокие требования к его качеству. Удовлетворяя эти потребности, серия Find X2 позволяет сделать пользователям мобильный опыт более эффективным. Гаджет оснащен 120 ГГц QHD + AMOLED экраном, ultra-vision панорамной камерой, самой быстрой в области технологий зарядкой 65Вт SuperVOOC 2.0 и современной мобильной 5G-платформой — Snapdragon 865. OPPO Find X2 Pro — также первый мобильный телефон, поддерживающий технологию фокусировки all pixel omni-directional PDAF.Find X2 и Find X2 Pro оснащены кастомизированных OPPO QPO-дисплеем QHD + Ultra Vision с более чем одним миллиардом цветов, что порождаетвизуальную революцию в разрешении, цвете, частоте обновления и яркости. Благодаря разрешению 3168 * 1440, 513 ppi, ультра-низкой отражательной способности и максимальной яркости экрана до 1200nit, удалось получить четкое изображение на дисплее при любом освещении, в любой обстановке.За качество экрана серия Find X2 получила оценку A+ от DisplayMate, сторонней профессиональной компании тестирования дисплеев, и установила 12 рекордов по показателям работы дисплеев смартфонов.Кроме того, благодаря высокой частоте обновления сенсорной сетки в 240 Гц на экранах серии Find X2 не только заметно улучшается качество изображения — гаджет становится более оперативный и точный в работе.Конечно, премиум-дисплей требует «начинки» высшего качества. И Find X2 Pro, и Find X2 оснащены O1 Ultra Vision Engine со встроенным независимым чипом для улучшения качества видео.Оснащенные O1 Ultra Vision Engine, смартфоны серии Find X2 поддерживают технологии улучшения видео Motion Clear и HDR. Благодаря Motion Clear можно увеличить кадр онлайн-видео и спортивных трансляций с частотой кадров ниже 30 кадров в секунду до 60 кадров в секунду или даже до 120 кадров в секунду. Это делает воспроизведение видео более плавным, минимизирует дрожание и эффект ступенчатости контуров.Серия Find X2 имеет встроенную мощную аудио-программу, оснащенную двойными динамиками и Dolby Atmos. Благодаря этому гаджеты могут интеллектуально сопоставлять сценарии применений, такие как музыка, фильмы и игры — чтобы подарить пользователям захватывающий опыт в развлечениях.Универсальная и профессиональная система камер Ultra VisionFind X2 Pro оснащен комбинацией из трех камер, 48-мегапиксельным широкоугольным объективом, 48 Мп ультра-широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом, и при этом поддерживает 10-кратный гибридный зум.Широкоугольная камера Find X2 Pro (основная камера) использует кастомизированный флагманский сенсор. Sony IMX689 имеет наибольший размер сенсора из всех 48-мегапиксельных, созданных для мобильных камер в этой области. Мощный сенсор изображения в сочетании с двойной технологией ISO и большой диафрагмой f / 1.7 обеспечивает широкие возможности съемки при плохом освещении.OPPO Find X2 Pro — это первый смартфон, который поддерживает всенаправленный PDAF, обладает способностью достигать 100% пиксельной фокусировки, а также омниканальной фокусировки.Find X2 Pro оснащен 10-кратным гибридным зумом второго поколения. Новый OIS чип драйверов в сочетании с технологией слияния многофокусного изображений и алгоритмом ультра-разрешения, может обеспечить насыщенность цветов и баланс белого при переключении между тремя камерами. Это также улучшает пользования зумом: пользователи могут легко настраивать его, пользуясь всеми тремя камерами для съемки на небольшом расстоянии 3 см и достигать при этом максимального 60-кратного зума. С режимом Ultra Night можно легко снимать все объекты, попадающие в зону фокуса, с максимальным 60x зумом в ночное время. Также во время съемки видео можно использовать 30х зум.Find X2 Pro оснащен технологиями Ultra Steady Video Pro и Ultra Steady Video. Основываясь на ультра-широкоугольном объективе с 48 Мп и 120 °, благодаря абсолютно совершенному алгоритму стабилизации изображения, пользователи могут легко снимать объекты в широкоугольном формате.Find X2 Pro поддерживает не только съемку видео 4K 60fps, но также и Live HDR-запись. Интегрируя 10-битную видеозапись, пиксельную экспозицию в режиме реального времени и калибровку цветов, Find X2 Pro помогает сделать более четкие блики и тени при съемке с подсветкой, а также обеспечить более текстурированный видеоэффект.«Боль» потребителей в создании качественного контента со смартфонов заключается не только в съемке — пользователи также ищут инструмент для редактирования видео и более простого шеринга с друзьями и близкими. Вот почему серия Find X2 также оснащена инструментом для редактирования видеозаписей — Soloop. Он объединяет съемку, простое редактирование и быстрый шерінг — так пользователи могут создавать удивительные видео, редактировать их и делиться личными историями лишь в один клик.Телефоны серии Find X2 — один из первых, которые оснащенны мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 865, которая гарантирует бесперебойную работу для пользователей.Оба телефона, Find X2 Pro и Find X2, поддерживают UFS 3.0 + TW + HPB нового поколения, что значительно улучшает последовательную скорость записи и скорость случайной записи после длительного использования. На основе данных теста OPPO Lab скорость последовательного чтения и записи выросли более чем на 100%, скорость случайной записи выросла на 16,8%Как универсальный флагман 5G, серия Find X2 поддерживает SA / NSA режим, то есть это двухрежимное устройство. Оба продукта используют антенны на 360 градусов, что соответствует лучшей группе антенн и обеспечивает оптимальный сигнал мобильного телефона.Чтобы эффективно ориентироваться в сложных сетях, таких как 4G, 5G и WiFi, серия Find X2 интегрирует технологию OPPO Smart 5G. Она поддерживает двойной приемник 5G + 4G, двойную карту и двойной режим ожидания со стабильной сети. Устройство способно свободно коммутировать сетевые системы в соответствии с их условиями.Что касается времени работы аккумулятора, Find X2 и Find X2 Pro получили батареи 4200mAh и 4260mAh соответственно. Оба оснащены ведущим скоростным зарядным устройством 65Вт SuperVOOC 2.0. Это самая быстрая и безопасная технология зарядки в индустрии мобильных телефонов. Благодаря SuperVOOC 2.0 можно полностью зарядить Find X2 Pro всего за 38 минут.Серия Find X2 имеет элегантную конструкцию передней и задней частей корпуса, изогнутую с двух сторон. Передняя часть Find X2 покрыта панелью Corning Gorilla Glass. Усовершенствованная технология COP и изогнутая на 67,8° поверхность визуально создают эффект отсутствия границ, что делает телефон округлым и гладким на ощупь.Кроме градиентного стекла, в корпусе Серии Find X2 присутствуют два новых технологических материала — керамика и искусственная кожа (Vegan Leather).ColorOS 7.1 впервые представлен мировым пользователямПоследняя версия кастомизированной оболонки OPPO на базе Android 10 ColorOS 7.1 предлагает легкий визуальный подход, который упрощает интерфейс пользователя, более интуитивную систему анимации и усовершенствованные звуковые эффекты, позволяющие пользователям больше сосредотачиваться на своем контенте.В дополнение к настройке иконок, в ColorOS 7.1 специально адаптировано темный режим до 200 самых популярных приложений сторонних разработчиков, что делает более удобным чтение в дневные часы, одновременно улучшая время автономной работы на 38%.На основе концепции UI-First, ColorOS разработал набор технологических решений для быстрой и стабильной работы Серии Find X2. Функция Антифрагментация уменьшает фрагментацию внутренней памяти, уменьшая отставание приложения на 93%. Изучая и предвидя привычки пользователей со временем, технология Priority Management интеллектуально закрывает программы, с которыми пользователи не работают регулярно, увеличивая использование RAM на 40%, а среднее реагирования системы — на 30%. ColorOS 7.1 также повышает скорость реагирования на ощупь и скорость запуска программы, а также обеспечивает отсутствие задержек даже после длительного использования.ColorOS 7.1 также предлагает специализированные функции для пользователей Find X2 Series, включая AI-adaptive Eye Protection System — систему защиты глаз, которая регулирует температуру экрана и яркость. Кроме того, беспроводная печать, сканер текста и мульти-пользовательский режим дают улучшенную эффективность для повседневной жизни и работы в быстром темпе, который обеспечивают 5G- технологии.В Украине серия Find X2 будет представлена моделью Find X2 с 12 ГБ RAM + 256 ГБ ROM, в цвете «Черная керамика» (Black Ceramics).