OPPO объявляют цeноОРРОпад сразу на 8 моделей смартфонов

19 августа 2020, 12:15

К новому учебному году — новый смартфон! OPPO AED Украина объявляет акционный период ценоОРРОпада сразу на 8 популярных моделей своих смартфонов, а именно на гаджеты А серии: OPPO A52, OPPO А91, OPPO A31, OPPO A72, а также Reno серии: ОPPO Reno2, ОPPO Reno3, ОPPO Reno3 Pro и на крутой гиперфлагман ОPPO Find X2. Акция продлится с 17 августа по 6 сентября. А тем, кто хочет приобрести модель OPPO A31, нужно будет поторопиться еще больше — специальное предложение на него будет действовать только до 30 августа.

Итак, подробнее о моделях, на которые распространяется ценоОРРОпад.

OPPO A52 — доступная выносливость для активных пользователей

Созданный на основе уникальной разработки OPPO ColorOS 7.1, cмартфон OPPO A52 предлагает улучшенный опыт пользования и множество возможностей. Это идеальный спутник в повседневной жизни, который позволяет общаться, фотографировать, снимать видео, слушать музыку и играть в игры в течение целого дня благодаря мощному аккумулятору в 5000 мАч. Смартфон имеет 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM, а также оснащен экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей. А для создания потрясающих фотографий и видео кинематографического качества OPPO A52 предлагает возможности 3D Quad-камеры и 8Мп фронтальной камеры.

Еще одно преимущество — боковое расположение сканера отпечатков пальцев. Кнопка включения и кнопка распознавания отпечатков пальцев интегрированы с одной стороны, что подчеркивает нерушимый и простой общий дизайн задней панели. Расположенный сбоку датчик разблокирования решает сразу нескольких проблем — на экране не остаются отпечатки пальцев, а смартфон даже не нужно поднимать, чтобы разблокировать. Кроме того, скорость такого разблокирования значительно выше, чем при считывании отпечатка пальца с экрана.

Обычная цена: 5999 грн — Акционная цена: 4999 грн

OPPO A91 — сверхмощность в сверхлегком корпусе

Это самый легкий и в то же время самый мощный среди всех смартфонов А серии. Высокоскоростная оперативная память OPPO A91 обеспечивает лучшую производительность, за которую TÜV Rheinland наградили смартфон соответствующим сертификатом. А 8ГБ RAM и 128ГБ ROM предоставляют достаточно памяти для хранения нужных документов, медиафайлов, приложений. OPPO A91 оснащен VOOC Flash Charge 3.0 и большим аккумулятором в 4025 мАч, что позволяет активно пользоваться смартфоном в течение целого дня и всего за 5 минут получить заряд, достаточный для двухчасового разговора.

Обычная цена: 9999 грн — Акционная цена: 7999 грн



OPPO A31 — безграничные возможности фото и видео

Смартфон с 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35, 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM. OPPO A31 оснащен тройной 12-мегапиксельной камерой, способной четко отображать важные жизненные моменты. Среди других преимуществ смартфона — 6,5-дюймовый экран с функцией фильтрации вредного синего света и мощный аккумулятор в 4230 мАч, который позволяет смотреть HD-видео онлайн до 14 часов.

Обычная цена: 4499 грн — Акционная цена до 30 августа: 3999 грн

OPPO A72 — новый уровень возможностей

Смартфон имеет 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM и аккумулятор в 5000 мАч, что открывает широкие возможности для пользователей. Вместе с невероятным 1080р NEO-дисплеем четкостью 2400 × 1080 с ультраузкой боковой гранью в 1,73 мм и 48Мп АI Quad-камерой, OPPO A72 предлагает отличный пользовательский опыт. Кроме того, OPPO А72 оснащен последней версией операционной системы ColorOS 7.1 на базе Android 10 с темной темой и высокой производительностью.

Дизайн задней панели смартфона выполнен в звездном стиле. Благодаря изогнутому 3D-дизайну удалось оптимизировать изгиб задней панели OPPO A72, что делает его более скругленным и комфортным в руке. Даже несмотря на большой аккумулятор, OPPO A72 имеет эргономичный дизайн и весит всего 192 г. Цвета напоминают небо во время наступления ночи, а полосы на задней панели, которые мерцают с каждым движением, выглядят, словно сияющие созвездия.

Обычная цена: 7999 грн — Акционная цена: 6999 грн



OPPO Reno2 /Reno3 и Reno3 Pro — более, чем четкие снимки

Серия Reno, прежде всего, создана для ценителей фотографирования. Если ты любишь фиксировать моменты жизни на камеру смартфона, если ты активный и смелый, тогда эти смартфоны для тебя. После огромного успеха OPPO Reno2 в Украине и мире, OPPO еще больше усовершенствовали возможности фотокамеры и представили модели OPPO Reno3 с 44Мп фронталкой и OPPO Reno3 Pro, в которой, кроме невероятной 48Мп AI Quad-камеры, есть 5х гибридный оптический зум и максимальный двадцатикратный цифровой зум для создания сверхчетких изображений с минимальным шумом на разных фокусных расстояниях. Кроме того, ОPPO Reno3 Pro оснащен сверхчетким ЗD экраном и может похвастаться 12 ГБ RAM и 256 ROM.

Обычная цена ОPPO Reno2: 15999 — Акционная цена: 11999 грн

Обычная цена ОPPO Reno3: 11999 — Акционная цена: 9999 грн

Обычная цена ОPPO Reno3 Pro: 17999 — Акционная цена: 15555 грн



ОPPO Find X2 — флагманские возможности для невероятного опыта

Популярный гиперфлагман тоже можно приобрести по специальной цене. OPPO Find X2 имеет 12 Гб RAM и 256 Гб ROM, 120 Гц Ultra Vision True Billion Colors дисплей, 48Мп основную камеру, 32Мп фронтальную камеру с Ultra Night режимом. Кроме того, смартфон оснащен процессором Snapdragon 865, GPU: Adreno 650, а также технологией сверхмощной 65 Вт зарядки Super VOOC 2.0, которая позволяет полностью заряжать смартфон всего за 38 минут.

Обычная цена: 29999 грн — Акционная цена: 25 555грн



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