Смартфон OPPO A31 официально представлен в Украине

25 марта 2020, 10:15

Бренд OPPO, мировой производитель смартфонов, представляет в Украине новинку — OPPO A31.

Смартфон был представлен в мире в середине февраля, теперь же приобрести смартфон могут и украинцы — причем, по умеренной цене.

Новый смартфон имеет 6.5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Кроме того, экран OPPO A31 предотвращает усталость глаз в течение целого дня пользования, благодаря тому, что фильтрует вредный синий свет.

Большое внимание производитель уделил функциям и возможностям фотосъемки. Новый смартфон оснащен тройной 12-мегапиксельной камерой (основная, для макросъемки и камера глубины), позволяющей делать четкие снимки, увеличивать даже мельчайшие детали, создавать потрясающие портреты.

Изюминка смартфона — функция боке: фокус на основных объектах с эффектом размытия заднего фона. Для любителей делать крутые селфи OPPO A31 приготовил 8-мегапиксельную фронтальную AI-камеру с функцией бьютификации, которая помогает создавать четкие автопортреты.

OPPO A31 имеет мощный аккумулятор 4230 мАч. Такой объем позволяет смотреть видео HD онлайн до 14 часов или играть в игры до 7 часов.

Внутри OPPO A31 установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 в связке с 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM, объем которого можно увеличить с помощью карты памяти microSD. В целом OPPO A31 поддерживает до 256 ГБ дополнительной памяти в слоте для трех карт (Dual Sim + microSD).

В украинских магазинах OPPO A31 будет представлен в трех ярких цветах, вдохновленных природой Белая Фантазия, Мистический Черный, Озерный Зеленый.

Новый смартфон OPPO A31 уже можно купить в интернет-магазинах Comfy, Фокстрот, Eldorado и на ROZETKA и других по цене 4499 гривен.