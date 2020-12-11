Смартфон OPPO A73 представлен официально в Украине

11 декабря 2020, 9:45

OPPO AED Украина представляют новый смартфон А серии — OPPO A73. Это модель с модным дизайном и дисплеем, который в течение всего дня заботится о зрении своего владельца.

OPPO A73 оснащен технологией быстрой зарядки 30 Вт VOOC Flash Charge, которая гарантирует легкость и удобство в использовании даже при самом активном образе жизни.

«OPPO A73 выполняет наше публичное обещание по поводу А серии, сочетая в себе практичность, продолжительность работы, красивый дизайн, а также особое внимание к игровому опыту и потреблению контента. Тем, кто часто пользуется смартфоном, OPPO A73 предлагает набор функций, который обеспечивает постоянную заботу о зрении, одновременно удовлетворяя потребность в развлечениях», — сказал Генри Ван, гендиректор ОРРО AED Украина.



Простой и элегантный дизайн новинки дает модным пользователям возможность проявить себя и ненавязчиво подчеркнуть собственную индивидуальность. OPPO A73 — это легкий смартфон с обтекаемой формой и стильной задней панелью.

Интегрированная в корпус задняя панель сделана из текстурированной кожи. Роскошный внешний вид гаджета поможет владельцу подчеркнуть свой образ. А тонкий корпус подарит улучшенные ощущения в руке. В Украине смартфон будет представлен в темно-синем цвете, изысканность которого акцентирует выгравированная лазером монограмма OPPO. Уникальность сочетания кожаной поверхности и гравировки перекликается с индивидуальным стилем потребителя.

Роскошный экстерьер смартфона дополняет дизайн камеры на задней панели. Идеально сбалансированная четырехмодульная камера 2 x 2 полностью соответствует последним модным тенденциям. Эта красивая тонкая модель сочетает в себе функциональность и эстетичность, что делает OPPO A73 идеальным смартфоном даже для самых требовательных пользователей.

Благодаря изогнутому 2.5D-корпусу новинка выглядит плоской и удобной, что особенно оценят геймеры. Ультратонкие рамки, созданные с помощью технологии лазерной резки, дополняют тонкий, элегантный дизайн.



Независимо от того, чем ты занимаешься: проводишь время на улице, находишься в пути, смотришь любимое шоу, общаешься с друзьями в социальных сетях или даже делаешь все это одновременно, тебе никогда не придется беспокоиться о том, что телефону не хватит энергии, чтобы сопровождать тебя в активной жизни. У OPPO A73 есть инновационная система энергосбережения с запатентованной технологией Flash Charge, чтобы полностью удовлетворять твои потребности.

Для батареи OPPO A73 емкостью 4015 мАч используется 30 Вт VOOC Flash, что позволяет полностью зарядить смартфон лишь за 56 минут или на 72% всего за 30 минут. Несмотря на чрезвычайную скорость, зарядка остается безопасной, ведь оснащена множеством аппаратных и программных средств защиты и пятью термисторами. Если блок чрезмерно нагревается, процесс зарядки автоматически прекращается, что гарантирует пользователям полную безопасность.

Кроме технологии Flash Charge, которая помогает быстро зарядить аккумулятор, OPPO A73 предлагает также дополнительные способы экономии заряда: Super Power Saving Mode («Суперэнергосберегающий режим») и Super Nighttime Standby («Ночной режим ожидания»). Они продлевают время автономной работы смартфона, позволяя не думать об уровне заряда аккумулятора во время прогулок, игр, просмотра видео или общения с друзьями.

Super Power Saving Mode держит заряд аккумулятора до 17 часов, даже если осталось всего 5 %. Этого удается достичь благодаря ряду стратегий энергосбережения. Включив этот режим, пользователь может быть уверен, что доберется до места назначения, прежде чем аккумулятор сядет, и в то же время сможет выполнить любые срочные задачи.

Действительно полезен и режим Super Nighttime Standby. С ним тебе не нужно волноваться из-за того, что аккумулятор разрядится посреди ночи. Изучив сон пользователя, система ColorOS создаст шаблон оптимизации энергосбережения в ночное время. И в течение 8 часов смартфон будет оставаться в режиме ожидания, а энергопотребление не превысит 2 %.



Активные пользователи ищут смартфон, который станет для них надежным компаньоном в развлечениях и длительном общении в социальных сетях. В то же время потребителю нужен комфортный для зрения гаджет, от которого глаза не будут уставать в течение дня. OPPO A73 может автоматически оптимизировать характеристики дисплея и режима комфорта для глаз, чтобы владельцу новинки не приходилось делать это самому. Не имеет значения, находишься ты на улице при ярком солнечном освещении или вокруг тебя полная темнота, — OPPO A73 регулирует настройки экрана в соответствии с окружающей средой и качественно защищает твои глаза всегда и везде.

FullHD-экран Waterdrop Fullscreen (с каплевидным вырезом под камеру), диагональю 6,44 дюйма и рамками толщиной всего 1,67 мм может похвастаться соотношением экрана к корпусу 90,7 %, что обеспечивает пользователям полное погружение в игры, просмотр видео и общение в социальных сетях.

Sunlight-дисплей OPPO A73 дарит комфорт глазам, автоматически регулируя яркость при хорошем освещении для лучшего восприятия картинки на экране. Эта технология может также активировать режим Sunlight Visibility Improvement («Улучшение видимости при солнечном свете») и High Brightness Mode («Режим высокой яркости») при определенных сценариях, чтобы пользователи видели контент при любом освещении.

Кроме того, AI-режим Intelligent Backlight («Интеллектуальная подсветка») анализирует, как ты вручную настраиваешь яркость экрана в различных сценариях. Чем больше ты используешь этот режим, тем умнее он становится. В дальнейшем он сможет настраивать подсветку в зависимости от твоих предпочтений, ведь искусственный интеллект изучает привычки и автоматически регулирует яркость экрана, избавляя от необходимости делать это вручную.

В ночное время OPPO A73 также беспокоится о комфорте для глаз. Технология Moonlight Screen автоматически устанавливает минимальную яркость экрана на 2 нит с 21:00 до 7:00, а остальное время поддерживает этот показатель на уровне 10 нит, понимая, когда и как защищать глаза пользователя в темноте, в частности перед сном. А сочетание технологии Moonlight Screen с ColorOS 7.2 обеспечивает OPPO A73 Dark Mode («Темный режим»), который включается и выключается в определенное время, оптимизируя настройки темных тонов, чтобы поддерживать комфорт для глаз в течение всего дня.

В дополнение к упомянутым технологиям защиты зрения функция DC Dimming устраняет мерцание экрана, чтобы снизить нагрузку на глаза во время просмотра видео или использования социальных сетей.

Современность и технологичность дисплея OPPO A73 завершает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, который гарантирует повышенную безопасность разблокировки, а еще быстрое и точное распознавание отпечатков.



OPPO A73 — идеальный смартфон для игр, ведь с ним можно не волноваться, что аккумулятор разрядится, а игровой процесс затормозится. Оборудование и программное обеспечение OPPO A73 гарантируют эффект погружения во время игры. Этот смартфон создан для тех, кто ценит производительность и скорость, поскольку оптимизирован для игровых приложений, безупречного воспроизведения видео и непрерывного общения в социальных сетях.

Hyper Boost 2.1 обеспечивает быструю работу приложений и игр, а система в целом благодаря этой технологии работает более плавно. Базовые оптимизации улучшают игровой процесс, увеличивают количество кадров для плавного отображения графики и стабильность сети. Задержка в игре уменьшилась, сцены загружаются быстрее, а время ответа после клика и время просмотра значительно улучшено. Благодаря возможностям памяти на 4 Гб и хранилища на 128 Гб игры не зависают даже после длительного использования смартфона.

Game Space («Игровое пространство») OPPO A73 помогает игровым программам работать более эффективно и плавно в трех режимах, таких как соревновательный, сбалансированный и режим низкого энергопотребления. Каждый из них обеспечивает увлекательный процесс для нескольких игровых сценариев. Добавленная функция «Быстрое переключение сети» позволяет оперативно переключать сеть, не выходя из игры, сокращает время повторного подключения и обеспечивает непрерывность игрового процесса. А отключение сообщений и оптимизация сети в сочетании с высвобождением памяти не дают потерять удовольствие от игры ни на секунду.

RAM + Anti-lag и OF2FS оптимизируют скорость и производительность OPPO А73, увеличивая доступную память в системе, и улучшают производительность хранилища. Платформа Qualcomm Snapdragon 662 предлагает мощный процессор, хорошо интегрированный с другими аппаратными компонентами. Отличное сочетание технологий делает игровой процесс более увлекательным для геймеров.

Благодаря технологии Dual Channel Network Acceleration («Двухканальное ускорение сети»), чтобы обеспечить высокую стабильность соединения, подключаются и Wi-Fi, и мобильная сеть, что особенно удобно при плохом Wi-Fi-сигнале. Если пользователь увлечен игрой на смартфоне, а с Wi-Fi не все в порядке, сеть автоматически переключается на мобильные данные, обеспечивая непрерывный процесс использования гаджета.

Когда геймеры погружаются в любимую мобильную игру, пытаясь обыграть соперников онлайн, они совсем не хотят, чтобы им мешали звонки или всплывающие сообщения. Благодаря функциям Bullet Notifications («Быстрые сообщения») и Floating Window Reply («Всплывающие сообщения с возможностью ответа») теперь можно не отвлекаться. Всплывающие сообщения не будут выводиться на пол-экрана. Пользователь увидит на нем только текст из приложений.



Тем, для кого фотография стала настоящим хобби, OPPO A73 предлагает АІ-камеры, которые делают действительно потрясающие фотографии, подчеркивая естественную красоту портретных и пейзажных фото. 16 Мп основную камеру усилили AI-функцией Dazzle Color («Усиление цвета»), которая делает цвета ярче, а также с помощью специальных алгоритмов г улучшает портреты в зависимости от яркости и цветов окружающей среды.

16 Мп фронтальная камера обеспечивает наилучший внешний вид благодаря функции AI Beautification 2.0 («АI бьютификация 2.0»), которая автоматически удаляет пятна, сохраняет текстуру кожи, подстраиваясь под ее цвет, и помогает создавать более четкие и яркие фотографии. Front Night Mode («Фронтальный ночной режим») дает пользователям возможность делать четкие селфи с мощной детализацией в темноте.

Возможно, ты создаешь видео для собственного удовольствия или ты профессиональный видеоблогер. В любом случае тебе понравится режим стабилизации видео Steady Video Mode, ведь он использует электронную стабилизацию изображения (EIS) для обеспечения стабильного и четкого видео в динамических сценах. Кроме того, собственное приложение для редактирования видео Soloop дает пользователям возможность легко создавать короткие видеоролики.



ColorOS 7.2 сразу готова обеспечивать плавную и эффективную работу в повседневной жизни. Операционная система предлагает практические функции, которые обязательно порадуют владельцев новинки: жесты для использования и контроля смартфона одной рукой, а также функцию безопасности, благодаря которой можно делиться гаджетом без потери конфиденциальности.

Далеко не всегда удобно использовать телефон двумя руками. Icon Pull-Down Gesture («Жест изъятия панели значков») позволяет открывать программы в верхней части главного экрана одной рукой. Достаточно провести вверх с любой стороны главного экрана — и значки приложений переместятся вниз, а пользователь сможет запустить программу, нажав на соответствующую иконку пальцем.

Создавай и настраивай собственные рингтоны с помощью функции Lab Ringtone («Лаборатория рингтонов») для хранения и использования в своем смартфоне и даже для публикации в социальных сетях.

А если собираешься одолжить телефон другу, Privacy Password («Частный пароль») поможет сохранить конфиденциальность и безопасность информации и программ, установив пароли для приложений и файлов в Private Safe («Частное хранилище»). Это гарантирует: даже когда телефон разблокирован, программы не будут доступны неавторизованным пользователям, а защищенные файлы никто не увидит. Владельцы OPPO A73 могут установить пароли разной формы для разных копий приложений: один — для собственного пользования, другой — для общего доступа без пароля.



OPPO A73 (4 Гб RАM + 128 Гб RОМ) уже доступен в Украине по цене 6999 гривен на сайтах и в магазинах партнеров Eldoradо, Comfy, Фокстрот, АЛЛО, Citrus и Rozetka.