OPPO AED Украина объявили о начале сотрудничества с F1Center

28 августа 2020, 16:15

Новый сервисный центр для лучшего обслуживания. OPPO AED Украина расширяют сервисное покрытие и начинают сотрудничество с новым партнером — сервисным центром F1Center.



F1center: максимальная оперативность, готовность к вызовам и безопасность



F1center поддерживает постоянное сотрудничество с крупнейшими мировыми и украинскими производителями ноутбуков, смартфонов и Hi-Fi оборудования и периферии. Основанный в 2008 году, сейчас F1Center, кроме Украины, работает в четырех европейских странах. Для украинских клиентов OPPO сервисное обслуживание будет предоставляться через пять высококвалифицированных центров в Киеве, а также сеть из 78 сервисных компаний-партнеров в 38 городах Украины. Адреса всех сервисных компаний-партнеров можно узнать на сайте F1Center.



Руководствуясь принципом «Делая вещи лучше», F1Center пользуется следующими ключевыми инструментами:



• Автоматизированное оповещение клиентов об окончании ремонта — по SMS или электронной почте.

• Многоязычный сайт с тремя вариантами коммуникации: онлайн-чат, обратный звонок, отзывы

• Колцентр:

- Бесплатная телефонная линия 0800800018

- Технически образованные специалисты поддержки

• Персональный веб-кабинет для корпоративных клиентов, включая функцию формирования и загрузки отчетов для конечных пользователей.



Кроме того, у клиентов сервисного центра есть возможность отслеживать статус ремонта с помощью соответствующей кнопки на сайте. Чтобы узнать, на какой стадии ремонт, необходимо указать номер квитанции и серийный номер смартфона или отсканировать QR-код с оригинала квитанции.



Качество и производительность сервисного центра подтверждает их собственная система мониторинга KPI's, а также многочисленные отзывы клиентов, которые отслеживаются онлайн. Достижения F1Center в сервисном обслуживании также отмечены наградами на национальном уровне. Так, центр получил награду «Выбор потребителя 2018», «Компания года 2019» и «Выбор потребителя 2019».



Как воспользоваться услугами F1Center



Чтобы отремонтировать продукцию OPPO в F1Center, можно обратиться непосредственно в физические офисы в Киеве или офисы партнеров F1Center в других городах. Другой вариант — воспользоваться услугами отправки через курьерские службы Новой Почты и Justin. Доставка и отправка для продукции OPPO, приобретенной в авторизованных точках продаж, бесплатны по всей Украине независимо от вида ремонта, а 98% посылок доставляются в течение одного рабочего дня. Все товары полностью застрахованы, так что пользователи могут не беспокоиться о безопасности своих гаджетов. К тому же каждое устройство, которое доставляется с помощью курьерской службы, фиксируется на видео во время распаковки и регистрации, включая просмотр состояния смартфона со всех сторон. Видео сохраняется в течение 6 месяцев.



Адреса центров обслуживания клиентов F1Center в городе Киев и графики работы:

1. м. «Дворец Украина», ул. Большая Васильковская, 112

Пн-Пт: 10:00 - 19: 00, Сб: 10:00 - 16:00



2. пл. Победы, ул. Дмитриевская, 3/7

Пн-Пт: 10:00 - 19: 00, Сб: 10:00 - 16:00



3. м.«Дарница», ул. Андрея Малышко, 5

Пн-Пт: 10:00 - 19: 00, Сб: 10:00 - 16:00



4. м. «Почайная», пр-кт Степана Бандеры, 21 (2-й этаж)

Пн-Пт: 10:00 - 19: 00, Сб-Вс: 10:00 - 16:00



5. м. «Осокорки», Днепровская набережная, 33, ТК «Аркадия»

Пн-Пт: 10:00 - 19: 00, Сб-Вс: 10:00 - 16:00



Адрес доставки Новой Почтой

м. Киев, отделение Новой Почты №6

Получатель: ООО «Ф1 Компани», код ЕГРПОУ 38981386



Адрес доставки Justin

м. Киев, отделение Justin №222

Получатель: ООО «Ф1 Компани», тел. (093) 787-0123



Работа F1Center как авторизованный сервисный центр OPPO AED Украина стартует 1 сентября. OPPO также отмечают: сотрудничество с предыдущим партнером General Services продолжается и условия остаются неизменными. Цель сотрудничества с новым сервисным центром — это расширение обслуживания, предоставление улучшенного пользовательского опыта и сервиса во всех уголках Украины, а еще уверенность в качестве и надежности смартфонов OPPO.