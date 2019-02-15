F1Center займется полным обслуживанием смартфонов DOOGEE

15 февраля 2019, 16:12

Пресс-служба DOOGEE в Украине сообщает о подписании компанией договора с украинской F1Center.По условиям соглашения, F1Center становится авторизованным сервисным центром DOOGEE и получает право на проведение как гарантийных, так и послегарантийных ремонтов ее смартфонов на всей территории Украины. В компании отмечают, что на сегодняшний день для пользователей очень важным фактором в выборе той или иной техники является доступность сервисного обслуживания. И именно это стало основным фактором для выбора F1Center, у которой семь соответствующих центров в Киеве и еще 78 уполномоченных сервисных компаний-партнеров в 38 городах Украины. В тех же регионах страны, где сервисных центров нет, предусмотрена схема отправки смартфона через магазин, в котором он покупался либо посредством Новой почты.На данный момент инженеры F1Center уже прошли переподготовку и соответствующее обучение, позволяющее им компетентно заниматься обслуживанием смартфонов DOOGEE. Стоит также отметить, что несмотря на отведенный украинским законодательством 2-недельный срок на ремонт того или иного устройства, в F1Center взяли на себя обязательно выполнять ремонт в период до 10 дней с учетом логистики.Компания DOOGEE стремится быть ближе к пользователям, и расширение количества партнеров по сервису это доказывает. Владельцы смартфонов DOOGEE могут обратиться в СЦ не только в случае выхода устройства из строя, но и если у них возникли определенные сложности с програмным обеспечением или настройками гаджета.Обращение в официальный сервисный центр DOOGEE — гарантия того, что с вашим телефоном будут работать компетентные специалисты, которые точно определят причину поломки и устранят ее.Кроме F1Center, на сегоняшний день у DOOGEE есть еще два крупных сертифицрованных партнерских сервисных центра - "Brain Service" и "Крок-ТТЦ".