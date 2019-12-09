Владельцы OPPO смогут получить послегарантийное обслуживание бесплатно

9 декабря 2019, 13:15

Компания OPPO, которая с октября текущего года официально представлена в Украине, предлагает бесплатное обслуживание серии смартфонов OPPO Reno2 для негарантийных случаев.

Услуга распространяется на модели OPPO Reno2 и OPPO Reno2Z и доступна владельцам только официально приобретенных телефонов в Украине. Бесплатное послегарантийное обслуживание будет действовать для пользователей OPPO до 31 декабря 2020 эксклюзивно на территории Украины.

Чтобы воспользоваться услугой бесплатного сервисного обслуживания, клиент может обратиться по телефону 080-080-11-85, написать на электронный адрес support.ua@oppo.com или посетить сайт https://oppo-ua.custhelp.com для сообщения о негарантийном случае и получения дальнейших инструкций. После этого владелец должен вернуть поврежденный смартфон в точку официальных продаж. Ознакомиться с перечнем официальных магазинов в Украине можно по ссылке: https://www.oppo.com/ua/events/online-stores/. Владельцы смартфонов также могут самостоятельно посетить сервисный центр в Киеве по адресу: ул. Северо-Сырецкая, 1. График работы столичного сервисного центра: понедельник — пятница. Часы работы: 09.00 — 18.00.

В рамках бесплатного постгарантийного обслуживания компания OPPO покрывает следующие расходы:

Двусторонняя доставка — отправка поврежденного смартфона в центры сервисного обслуживания и возврат в точку официальных продаж

Программное обеспечение

Замена запчастей смартфона (стоимость самих запчастей оплачивает клиент)

Чистка телефона

Услуга «Экспресс-сервис» — ремонт смартфона в течение одного дня (без учета времени доставки)

В среднем сервисное обслуживание с момента отправки смартфона и его возврата в магазин занимает 4-7 дней. Ремонт смартфонов компания OPPO осуществляет в партнерстве с General Services. General Services является международным поставщиком услуг послепродажного сервисного обслуживания бытовой электроники во многих странах Европы с 2006 года.

Информация о продажах:

Модель OPPO Reno2 доступна в цветах Luminous Black и Ocean Blue, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, в продаже в торговых сетях «Фокстрот» и Comfy по цене от 15999 гривен.

Модель OPPO Reno2Z доступна в цветах Luminous Black и Sky White, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, в продаже в торговых сетях «Фокстрот и Comfy» по цене: в цвете Luminous Black — 11999 гривен, Sky White — 10999 гривен.