Huawei предлагает два дня бесплатного обслуживания в киевском сервисном центре

22 февраля 2019, 14:09

Заботясь о своих клиентах, компания Huawei объявила о двух акционных днях в эксклюзивном сервисном центре в Киеве.

22 и 23 февраля пользователи продукции Huawei смогут обратиться в этот центр за бесплатной консультацией, диагностикой, ремонтом своих устройств и другими сервисами.Посетители киевского центра Huawei, расположенного по адресу Русановская набережная 8, в ближайшие два дня смогут воспользоваться такими акционными предложениями:1. Бесплатная стоимость работ по негарантийному обслуживанию;2. Скидка до 30% на запчасти;3. Полезные подарки для смартфона;4. Бесплатная консультация и диагностика устройства;5. Бесплатная чистка устройства;6. В течение 22-го и 23-го февраля путем случайного отбора будут определены 20 счастливчиков, которые получат бесплатный ремонт устройства по негарантийному случаю (к участию допускаются все клиенты, которые обратятся в сервисный центр в период 22.02.2019-23.02.2019).