Расширенное сервисное обслуживание на смартфоны Huawei Y-серии

27 июня 2018, 9:15

Компания Huawei предоставляет 2-летнее сервисное обслуживание для всех смартфонов новой серии Huawei Y.

Особенные условия обслуживания распространяются на модели Y7 Prime 2018, Y6 Prime 2018, Y6 2018, Y5 2018, приобретенные в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Каждый, кто приобретет устройство из новой линейки Y, кроме традиционной гарантии сроком на 12 месяцев получит возможность бесплатно обслуживать свой смартфон на протяжении еще одного года. Это не только дает право на бесплатную диагностику устройства, но и освобождает от оплаты проведенных работ по устранению неполадок, которые возникли по вине производителя.

Кроме того, компания Huawei, заботясь об удобстве клиентов, предоставляет возможность бесплатной отправки смартфона в сервисный центр и доставки обслуженного устройства покупателю с помощью сервиса «Нова пошта» в любом из отделений в Украине. С новым предложением Huawei расширенное сервисное обслуживание перестает быть прерогативой флагманов.



Все модели линейки 2018 года имеют широкоформатный экран Huawei FullView c соотношением сторон 18:9, три слота для карт — двух nanoSIM и одной microSD, поддерживают развивающийся в Украине стандарт мобильной связи 4G. Устройства также оснащены актуальной функцией разблокировки устройства с помощью распознавания лица. Улучшенный алгоритм способен автоматически обнаруживать 1 024 черт лица человека и точно сопоставлять их с ранее сохраненными изображениями. Мягкая адаптируемая вспышка фронтальных камер смартфонов серии Y автоматически регулирует уровень подсветки лица в зависимости от освещенности, позволяя пользователям снимать естественные привлекательные портреты даже в темноте.

Фирменный интерфейс EMUI 8.0 на базе свежей ОС Android 8.0 использует алгоритмы машинного обучения, которые изучают поведение и привычки пользователя и повышают производительность устройств.