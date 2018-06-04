Huawei объявляет о выходе на украинский рынок смартфона Y5 2018

4 июня 2018, 10:45

Подразделение Huawei Consumer Business Group объявляет о начале продаж нового смартфона линейки Huawei Y — Huawei Y5 2018.

В самом доступном устройстве серии реализована актуальная функция разблокировки смартфона при помощи распознавания лица. Устройство также имеет широкоформатный Huawei Fullview-экран и слоты для 3 карт: двух nanoSIM и одной microSD. Это позволяет покупателю и сохранять внушительные объемы информации, и пользоваться услугами двух мобильных операторов одновременно. Новинка также поддерживает 4G.

Самое компактное устройство в линейке имеет качественный 5,45-дюймовый экран Huawei FullView 18:9 HD+. По сравнению с конкурентами такой же ширины корпуса, дисплей новинки от Huawei отображает на 12,5% больше контента. Эргономичный дизайн делает устройство удобным для управления одной рукой.



5-мегапиксельная фронтальная камера оснащена мягкой вспышкой, которая регулируется как автоматически, так и вручную. В автоматическом режиме камера самостоятельно распознает уровень освещенности лица и соответственно настраивает яркость для создания привлекательных портретов. В основной камере реализована технология HDR-обработки изображений, а также возможность снимать панорамные фотографии от 90 до 360 градусов.



Интеллектуальный микрофон 2-в-1 определяет внешние шумы при разговоре и предлагает перейти в более мощный режим передачи речи одним нажатием кнопки громкости. Huawei Y5 2018 также имеет режим караоке*, который работает с подключенными наушниками.



Батарея 3 020 мАч с энергосберегающей технологией 6.0 делает возможным просмотр 13 часов видео и проигрывания 62 музыки на одном заряде.



Продажи смартфона стартуют 4 июня в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town и "Городок", а также во всех розничных сетях Украины.



Huawei Y5 Prime 2018 будет представлен в синем и черном цветах корпуса. Рекомендованная стоимость новинки — 3 399 грн.