Huawei представила бюджетный безрамочный смартфон Y6 (2018)

16 апреля 2018, 9:45

Китайская Huawei объявила об анонсе своего нового бюджетного смартфона – Y6 (2018).



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн.

В основе – чип Snapdragon 450 + 2 ГБ оперативной памяти.Диагональ экрана – 5,7-дюйма, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Кроме того, предусмотрена возможность ее расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Толщина корпуса – 7,8 мм; вес – 150 г.Работает новинка под управлением Android 8.0, поверх которого установлена фирменная EMUI 8.0.Точная дата релиза пока не отмечается. Стоимость новинки также не известна, но, судя по характеристикам аппарата, высокой она не будет.