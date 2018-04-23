Стартуют продажи смартфона Huawei Y9 2018 с двумя двойными камерами

23 апреля 2018, 9:45

Компания Huawei готовится начать продажи своего нового смартфона - Y9 2018.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный HiSilicon Kirin 659 + 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ востренной. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Диагональ дисплея – 5,93 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек.

Основная камера – двойная – модели 13Мп+2Мп. Фронтальная получилась также двойной – модули 8Мп+2Мп. Отдельно отмечена поддержка разблокировки по лицу пользователя.Работает новинка под управлением Android 8.0, поверх которой оболочка EMUI 8.0.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS+ГЛОНАСС.

В продаже терминал появится в нескольких цветовых решениях корпуса – синем, золотистом, а также черном.

