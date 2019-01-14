Huawei Y9 (2019) – 6,5-дюймовый смартфон с аккумулятором на 4000 мАч

14 января 2019, 10:45

На территории Индии китайская компания Huawei анонсировала свой новый 230-долларовый смартфон - Y9 (2019).

Новинка позиционируется в роли долгоиграющего смартфона с четырьмя камерами.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный HiSilicon Kirin 710. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 400 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 6,5 дюйма, а его разрешение 180х2340 точек. Соотношение сторон 19,5:9.Фронтальная камера – двойная – модули 13Мп+2Мп. Основная камера также получилась двойной – модули 16Мп+2Мп. Кроме того, новинка поддерживает разблокировку помощью распознавания лица. Также есть сканер отпечатков пальцев.Работает аппарат под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Отдельно отмечена поддержка dual-SIM.В продаже Y9 (2019).появится уже завтра. Стоимость терминала - $230. Первая страна, пользователи которой получат аппарат – Индия.