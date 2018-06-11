Официально представлен сматфон Honor 9i (2018)

11 июня 2018, 10:45

Китайский гигант Huawei объявил о выходе обновленной версии смартфона Honor 9i.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает вырезом на передней панели в стиле iPhone X.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Huawei Kirin 659. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 64/128 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек.

Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев.Основная камера – двойная – модули 13Мп+2Мп; фронтальная камера – 16Мп.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио.В продаже новинка будет доступна по цене $218 за версию 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ и $265 за модификацию 4ГБ ПЗУ/128 ГБ ОЗУ.Начало продаж намечено на 7 июня 2018 года.