У нового Huawei Honor Note 10 будет аккумулятор на 5000 мАч

30 июля 2018, 10:15

Представители Huawei в своем новом тизере подтвердили ранее появившиеся слухи о том, что смартфон Honor Note 10 получит аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Кроме того, грядущая новинка окажется со специальной системой охлаждения, которая будет задействоваться во время нагрузок, к примеру, игр.По слухам, на «десятку» наденут металлический корпус, а еще аппарат получит модный нынче безрамочный дизайн. Кроме того, известно за двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.Ранее TENAA опубликовала некоторые подробности об этом терминале китайского гиганта. Согласно сведениям регулятора, эта «трубка» будет с 6,95-дюйовый AMOLED-экраном, разрешение которого 2220х1080 точек. В качестве аппаратной платформы называется Kirin 970. Объем оперативной памяти – 6/8ГБ, а встроенной – до 512 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Android 8.1, поверх которой предусмотрена оболочка EMUI 8.2.Официальный анонс Honor Note 10 состоится 31 июля в столице Китая. О стоимости новинки пока информации нет.