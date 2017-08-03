Подробности о смартфоне Huawei Honor Note 9

3 августа 2017, 10:45

В Weibo "всплыли" некоторое подробности относительно не представленного пока еще смартфона Honor Note 9.

По разным данным, этот аппарат Huawei получит дисплей, прикрывающий практически всю переднюю панель. Диагональ в точности пока не называется. Отметим, что предшественник обладает 6,6-дюймовым тачскрином.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Kirin 965 + 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Также отмечается двойная основная камера на 12Мп и аккумулятор на 4600 мАч.Анонс терминала ориентирован на следующий месяц.