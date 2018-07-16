В Сети "всплыла" новая "живая" фотография смартфона Honor Note 10

16 июля 2018, 9:45

В Weibo появилась новая, так называемая «живая» фотография смартфона Honor Note 10.



Напомним, что на данный момент производитель пока еще не представлял этот терминал официально.

На снимке легко заметить терминал, обладающий безрамочным дизайном, который, однако, не будет дополнен вырезом в стиле iPhone X.По слухам, эта новинка производителя получит металлический корпус. Основная камера окажется двойной. Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. Кстати, фронтальная камера также может оказаться двойной.Диагональ дисплея – 6,99 дюймов. В основе – AMOLED-матрица. Разрешение дисплея – 2К.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 970 + 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 6000 мАч.Анонс намечен на этот или начало следующего месяца. Более точная дата пока не известна.