Компания Huawei готовит анонс своего Note 9

2 июля 2018, 10:15

В сети Weibo «всплыли» некоторые подробности о смартфоне Huawei с огромным дисплеем.

Согласно этим сведениям, грядущая новинка получит название Huawei Note9. Кодовое имя терминала – Ravel.

Среди известных на данный момент характеристик новинки стоит отметить 6,9-дюймовый дисплей, в основе которого Super AMOLED-матрица. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 970. Программная платформа - Android 8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.1 поверх.

Анонс новинки состоится в июле или августе 2018 года. Более точной даты пока нет. О цене, пусть даже ориентировочной на данный момент также ничего не известно.

