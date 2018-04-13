Первые сведения о ноутбуке Huawei Honor

13 апреля 2018, 9:45

В Weibo «всплыл» довольно интересный тизер о ранее не известном ноутбуке Huawei Honor.

Так вот, согласно информации на этом фото, уже 19 апреля китайский производитель представит свой первый ноутбук семейства Honor. Кстати, уже известно даже название будущей новинки — Honor MagicBook.Технические характеристики аппарата пока не называются.Напомним, что 19 апреля также ожидается официальная презентация нового флагманского смартфона Honor 10. По слухам, эта новинка производителя будет обладать 5,8-дюймовым дисплеем формата FullView, а также чипом Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.