"Живые" фото смартфона Huawei Mate 10 Pro

9 октября 2017, 11:15

В Сети Weibo «всплыли» так называемые «живые» фотографии смартфона Huawei Mate 10 Pro, который пока что не был представлен официально.



Судя по фото, грядущая новинка получит дисплей, который будет занимать фактически всю переднюю панель. Кроме того, «на борту» окажется двойная камера Leica и сканер отпечатков пальцев.

Если верить ранее «всплывшим» утечкам, эта новинка производителя выйдет в двух версиях - Mate 10 и Mate 10 Pro. «Старшенькая» получит 5,99-дюймовый дисплей с IPS-матрицей в основе и тонкими рамками вокруг. Соотношение экрана окажется на уровне 18:9. Разрешение – 2К+. Что касается основной камеры, она здесь двойная – модули на 12 и 20Мп. Также отмечена оптическая стабилизация изображения. Фронтальная камера будет 8Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» прогнозируется Kirin 970 + 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 4200 мАч. Толщина корпуса при этом составит всего 7,5 мм. Отдельно отмечена защищенность корпуса по стандарту IP68.А вот «младшенький» получит экран с соотношением 16:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ встроенной памяти.Напомним, что анонс Mate 10 состоится 16 октября в Мюнхене.Релиз терминалов намечен через месяц после анонса.