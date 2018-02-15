Huawei Honor 7X "научат" разблокировке с помощью распознавания лиц

15 февраля 2018, 11:15

Huawei подтвердила скорое обновление Honor 7X.

Одним из интересных новшеств должна оказаться функция разблокировки при помощи распознавания лица.



Со слов представителей производителя, Honor 7X будет первым смартфоном в своей ценовой категории, который получит такую функцию.



Напомним, что Honor 7X обладает металлическим корпусом со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели. У терминала 5,99-дюйовый дисплей, разрешение которого Full HD +, а еще двойная основная камера с модулями 16Мп+2Мп и фронтальная – 8Мп. В качестве аппаратной платформы задействован Kirin 659, а объем ОЗУ – 4 ГБ.

