Разблокировка "по лицу" впервые в бюджетной серии смартфонов Huawei

4 июля 2018, 10:15

Еще недавно опция разблокировки смартфона с помощью распознавания лица была доступна только в дорогих моделях.

Но с появлением новой Y-серии Huawei все изменилось — функция FaceUnlock впервые появилась и в смартфонах доступной ценовой категории. Усиливая защиту конфиденциальности данных, компания Huawei подтверждает свое намерение сделать функции флагманов доступными для каждого потребителя.



Функция FaceUnlock от Huawei впервые была представлена в смартфонах P Smart и Mate10 lite. Затем ею обзавелась флагманская линейка P20, а сразу после нее — и новая серия Y. Так Huawei стал первым в мире брендом, внедрившим эту актуальную функцию в бюджетную линейку. Недавно FaceUnlock получили в качестве обновления и более ранние флагманские модели, Mate10 Pro, Р10 и Р10 Plus.



Как работает FaceUnlock?

Если вы используете смартфон постоянно, когда ваши руки заняты, распознавание владельца «по лицу» становится очень удобным решением. Смартфон запоминает и хранит в защищенной области процессора ваш портрет, каждый раз сравнивая человека, который пытается разблокировать смартфон, с тем изображением, которое он «запомнил».



Нужно иметь в виду, что в условиях недостаточной освещенности функция работает немного медленнее, чем при дневном свете. Разблокировка «по лицу» во флагманских моделях при этом отличается от той же функции в бюджетных линейках. В Huawei Y-серии функция реализована с помощью фронтальной камеры, а во флагманах (например, Huawei P20 Pro) имеются дополнительные модули, которые позволяют разблокировать устройство практически в полной темноте.



Как настроить функцию?

Сначала нужно зайти в меню настроек вашего Huawei и выбрать пункт «Безопасность и конфиденциальность». Из отображенного списка идем в «Распознавание лица» и приступаем к регистрации. Устройство предупредит о том, что нужно проверить чистоту защитного стекла объектива и убрать с лица все посторонние предметы. В следующем уведомлении смартфон предоставит советы по оптимальной настройке функции, после чего можно будет зарегистрировать лицо.



Есть два варианта разблокировки, из которых может выбрать владелец смартфона: моментальная, когда сразу после распознавания лица пользователь видит рабочий стол или ранее активизированное приложение, либо двойная. Последняя предусматривает дополнительный свайп по экрану для полной разблокировки — то есть после распознавания лица смартфон разблокируется, но экран будет неактивен до проведения по нему пальцем.



А если я боюсь, что изображение лица можно подделать и «обмануть» смартфон?

Важно отметить, что сканер лица работает, только если ваши глаза открыты, а это означает, что другие люди не смогут разблокировать устройство, когда вы спите. FaceUnlock в Huawei Y-серии распознает более 1000 точек лица и точно сопоставляет их с ранее сохраненными изображениями, исключая возможность использования вашей фотографии или видеоизображения для активизации устройства.



Безопасность прежде всего

Функция FaceUnlock, реализованная в устройствах бюджетной серии Y, — это еще один способ разблокировки смартфона в дополнение к графическому ключу, ПИН-коду и сканеру отпечатка пальца.



Huawei предоставляет возможность воспользоваться функцией интеллектуального отображения уведомлений, которая называется «Интеллектуальное уведомление на экране блокировки». Если FaceUnlock идентифицирует, что человек, который пытается разблокировать телефон, не является его владельцем, смартфон автоматически скроет содержимое всех всплывающих сообщений, полученных, например, по SMS, Telegram, Viber. То есть уведомления будут отображаться, а их контент — нет. Таким образом, Huawei побеспокоился о максимальной защите конфиденциальности каждого пользователя. Обеспечение защиты персональных данных — это уважение, проявленное к каждому клиенту.