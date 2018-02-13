Функция Face unlock теперь доступна в смартфоне Huawei Mate10 lite

13 февраля 2018, 11:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) заявило, что после следующего обновления программного обеспечения смартфона Huawei Mate10 lite пользователям будут доступны функции разблокировки экрана с помощью распознавания лица (Face unlock) и возможности дополненной реальности.



Huawei Mate10 lite появился в продаже в октябре 2017 года. За это время смартфон приобрели более 3 млн человек по всему миру. Теперь среди ключевых преимуществ модели — возможность быстрого и точного распознавания лица для пользователей Android.

Ожидается, что с данной функцией смартфон Huawei Mate10 lite будет выделяться на фоне конкурентов своей ценовой категории. Пользователь активирует функцию в настройках, фронтальная камера распознает лицо и позволяет в дальнейшем пользоваться функцией Face unlock для разблокировки экрана в течение миллисекунд. Данное нововведение будет особенно полезно пользователям, когда их руки заняты или мокрые.



Что касается деталей настройки функции, Apple iPhone X, например, требует провести пальцем по экрану для разблокировки после того, как смартфон распознает лицо. Huawei Mate10 lite предлагает более удобные варианты использования: 1) моментальная разблокировка после распознавания лица; 2) или же распознавание лица и дополнительно разблокировка проведением пальца по экрану. Если пользователь выбирает второй вариант, он также может воспользоваться функцией интеллектуального отображения уведомлений — «умная блокировка». В случае если Face unlock идентифицирует, что пользователь, который пытается разблокировать телефон, не является его владельцем, смартфон автоматически скрывает информацию/содержимое всех всплывающих уведомлений, например SMS, Telegram, Viber и т.д. Таким образом усовершенствована защита конфиденциальности для каждого владельца Huawei Mate10 lite.



Для дополнительного обеспечения безопасности смартфон Huawei Mate10 lite предоставляет три уровня защиты: 1) безопасность хранения. Фотография лица хранится в защищенной области процессора Kirin; 2) защита с помощью алгоритма. Алгоритм собирает информацию о более 1000 точек на лице для того, чтобы гарантировать, что телефон опознает лицо исключительно владельца; 3) предотвращение разблокировки в случае, когда пользователь закрывает глаза. Это гарантирует, что никто не сможет воспользоваться телефоном, когда пользователь спит.



Обновленная версия программного обеспечения также предлагает развлекательную функцию дополненной реальности для селфи. При использовании функции пользователь может делать снимки, стоя на фоне Эйфелевой башни, лондонского Биг-Бена или моста Харбор-Бридж в Сиднее.