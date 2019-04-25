25 апреля 2019, 10:15

Huawei начала продажи новой модели беспроводных наушников Freebuds lite

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) презентует на украинском рынке новую модель беспроводных наушников Huawei Freebuds lite.

Новинка отличается новой технологией подавления шумов, высшим классом влагозащиты и увеличенным временем работы. Качественные наушники теперь стали более доступными для украинских пользователей.

Huawei Freebuds lite работают по протоколу Bluetooth 4.2 и могут автоматически подключаться к предыдущим устройствам после первого же Bluetooth-соединения.

Каждый наушник Freebuds lite весит около 5,6 г. К Huawei Freebuds lite прилагаются мягкие силиконовые насадки в четырех размерах (L, M, S, XS) и дополнительная пара спортивных фиксаторов. Наушники доступны в классических цветах: черном (Carbon Black) и белом (Ceramic White). Динамики диаметром 7 мм оснащены мембранами из полиуретана с титановым покрытием, что обеспечивает более насыщенное и чистое звучание.

Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение музыки, достаточно дважды коснуться правого наушника. Дважды нажав на левый наушник, можно активировать голосовой помощник, который поддерживает Huawei HiAssistant, Apple Siri, Google Assistant и другие приложения. Двойным касанием к любому из наушников можно принять звонок или закончить разговор. Huawei Freebuds lite также позволяют подключать и использовать наушники по отдельности, не теряя возможности управлять вызовами и воспроизведением музыки.

В Huawei Freebuds lite использована технология подавления шумов ENC (Environmental Noise Cancellation), которая в сочетании с четырьмя микрофонами фильтрует большинство фоновых шумов и обеспечивает кристально чистый звук при совершении телефонных звонков. AAC (Advanced Audio Coding) гарантирует приём качественного звука.

Рядом с буквами «L» и «R» находится небольшой датчик, который начинает или прекращает воспроизведение аудиоконтента во время пользования наушниками.

Новая модель имеет IPX4 класс защиты от влаги и пыли, благодаря чему наушники можно использовать во время активных занятий спортом в любых погодных условиях.

Компактный кейс Huawei Freebuds весит всего 43 г и предназначен не только для хранения, но и для зарядки наушников. При его подключении к источнику питания с наушниками внутри кейс и наушники будут заряжаться одновременно. В передней части кейса находится светодиодный индикатор, а сзади – функциональная кнопка и порт зарядки.

Наушники имеют встроенную батарею емкостью 55 мА*ч для каждого наушника и зарядный кейс емкостью 410 мА*ч. Время полной зарядки в кейсе составляет 1 час. После этого пользователь может прослушивать музыку на протяжении 12 часов при подзарядке в зарядном кейсе или 3 часа после одной полной зарядки. Freebuds lite очень быстро заряжаются, обеспечивая 1,5 часа воспроизведения музыки всего после 15 минут зарядки.

Продажи наушников Huawei Freebuds lite стартуют 24 апреля в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная стоимость новинки – 2 799 грн.


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