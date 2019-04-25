Huawei начала продажи новой модели беспроводных наушников Freebuds lite

25 апреля 2019, 10:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) презентует на украинском рынке новую модель беспроводных наушников Huawei Freebuds lite.

Новинка отличается новой технологией подавления шумов, высшим классом влагозащиты и увеличенным временем работы. Качественные наушники теперь стали более доступными для украинских пользователей.



Huawei Freebuds lite работают по протоколу Bluetooth 4.2 и могут автоматически подключаться к предыдущим устройствам после первого же Bluetooth-соединения.



Каждый наушник Freebuds lite весит около 5,6 г. К Huawei Freebuds lite прилагаются мягкие силиконовые насадки в четырех размерах (L, M, S, XS) и дополнительная пара спортивных фиксаторов. Наушники доступны в классических цветах: черном (Carbon Black) и белом (Ceramic White). Динамики диаметром 7 мм оснащены мембранами из полиуретана с титановым покрытием, что обеспечивает более насыщенное и чистое звучание.



Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение музыки, достаточно дважды коснуться правого наушника. Дважды нажав на левый наушник, можно активировать голосовой помощник, который поддерживает Huawei HiAssistant, Apple Siri, Google Assistant и другие приложения. Двойным касанием к любому из наушников можно принять звонок или закончить разговор. Huawei Freebuds lite также позволяют подключать и использовать наушники по отдельности, не теряя возможности управлять вызовами и воспроизведением музыки.



В Huawei Freebuds lite использована технология подавления шумов ENC (Environmental Noise Cancellation), которая в сочетании с четырьмя микрофонами фильтрует большинство фоновых шумов и обеспечивает кристально чистый звук при совершении телефонных звонков. AAC (Advanced Audio Coding) гарантирует приём качественного звука.



Рядом с буквами «L» и «R» находится небольшой датчик, который начинает или прекращает воспроизведение аудиоконтента во время пользования наушниками.



Новая модель имеет IPX4 класс защиты от влаги и пыли, благодаря чему наушники можно использовать во время активных занятий спортом в любых погодных условиях.



Компактный кейс Huawei Freebuds весит всего 43 г и предназначен не только для хранения, но и для зарядки наушников. При его подключении к источнику питания с наушниками внутри кейс и наушники будут заряжаться одновременно. В передней части кейса находится светодиодный индикатор, а сзади – функциональная кнопка и порт зарядки.



Наушники имеют встроенную батарею емкостью 55 мА*ч для каждого наушника и зарядный кейс емкостью 410 мА*ч. Время полной зарядки в кейсе составляет 1 час. После этого пользователь может прослушивать музыку на протяжении 12 часов при подзарядке в зарядном кейсе или 3 часа после одной полной зарядки. Freebuds lite очень быстро заряжаются, обеспечивая 1,5 часа воспроизведения музыки всего после 15 минут зарядки.



Продажи наушников Huawei Freebuds lite стартуют 24 апреля в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Киева Ocean Plaza, Dream Town и «Городок», в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне, а также во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная стоимость новинки – 2 799 грн.