Старт продаж беспроводных наушников Huawei Freebuds

15 августа 2018, 11:45

Компания Huawei презентует на украинском рынке новую модель беспроводных наушников Huawei Freebuds.

Новинка отличается эргономичным дизайном, сбалансированным звучанием и может использоваться как для прослушивания музыки, так и в качестве Bluetooth-гарнитуры. Наушники работают с устройствами на ОС Android и iOS, имеют пыле- и влагозащиту, а также систему управления касанием.



Huawei Freebuds поддерживают Bluetooth 4.2 и работают с устройствами на ОС Android и iOS.



Каждый наушник состоит из двух подвижно соединенных частей (диаметром 7 мм) и имеет вес около 5,6 г. Мягкие силиконовые насадки в четырех размерах (L, M, S, XS) и специальный ветрозащитный дизайн помогают повысить комфорт пользования наушниками и снизить уровень внешних шумов.



В изящный минималистический корпус каждого наушника классического белого или черного цвета заключено по два динамика, работу которых можно регулировать с помощью эквалайзера (EQ) для достижения четких высоких частот, природного альта и глубокого баса. Такое сочетание отдельных источников разных частот позволяет передавать высококачественные стереофонические аудиоэффекты и максимально точно воспроизводить звук.



Новинка оснащена встроенным датчиком гравитации G-Sensor, который позволяет управлять наушниками двойным касанием. Если дважды коснуться левого наушника, активируется голосовой помощник, который поддерживает Huawei HiAssistant, Apple Siri, Google Assistant и другие приложения и который готов прийти на помощь, даже если пользователь не вынимает смартфон из кармана. Двойным касанием к правому наушнику можно приостановить или возобновить воспроизведение музыки. Чтобы ответить на входящий вызов, достаточно двойного касания к любому из наушников, то же самое нужно сделать, чтобы завершить разговор.



В Huawei Freebuds использована технология устранения внешнего шума, которая в сочетании с четырьмя микрофонами обеспечивает кристально чистый звук во время разговора и устраняет более 90% фонового шума. Использование технологии AAC (Advanced Audio Coding) гарантирует приём качественного звука.



Благодаря встроенному инфракрасному датчику Huawei Freebuds сами распознают, когда ими пользуются, и выполняют соответствующие операции, такие как приостановка воспроизведения музыки, включение режима ожидания или возобновление музыки.



Наушники имеют ІP54 класс пыле- и влагозащиты, поэтому идеально подходят для занятий спортом, а также использования в экстремальных погодных условиях.



Huawei Freebuds поставляются в элегантном зарядном кейсе весом всего 43 г, который одновременно выполняет функции зарядки и станции для подключения наушников к другим устройствам, а также является компактным кейсом для хранения и переноски. После соединения кейса с Bluetooth-устройством наушники автоматически подключаются, как только он будет открыт.



Светодиодный RGB-индикатор зарядного чехла указывает состояние зарядки, уровень заряда аккумулятора, состояние соединения, а также наличие наушников в чехле.



Наушники имеют встроенную литий-ионную батарею емкостью 55 мАч и зарядный кейс емкостью 410 мА*ч. Время полной зарядки в кейсе составляет 1 час, после чего пользователь получает впечатляющие 10 часов прослушивания музыки при подзарядке в зарядном кейсе или 3 часа воспроизведения / 2,5 часа в режиме разговора после 1 полной зарядки. Быстрая 15-минутная зарядка позволяет активно пользоваться наушниками 1,5 часа. Кроме того, HUAWEI Freebuds держат заряд около 40 часов в режиме ожидания при подключении к другому устройству через Bluetooth.

В Украине новая модель наушников доступна в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Dream Town и «Городок», а также в магазинах розничной сети «Алло». Позднее наушники появятся в продаже во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная стоимость новинки — 3 999 грн.