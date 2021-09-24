Полностью беспроводные наушники Nokia E3511 оснащены активным шумоподавлением

24 сентября 2021, 9:15

В ассортименте Nokia появились полностью беспроводные наушники погружного типа E3511, которые поступят в продажу в ближайшее время. Новинка будет предлагаться в белом, чёрном и голубом вариантах цветового исполнения.

Модули-вкладыши, оснащённые довольно длинной "ножкой", получили 10-миллиметровые излучатели. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.



Реализована система активного шумоподавления, позволяющая наслаждаться чистым звуком в различных условиях. Средства Smart EQ помогают повысить качество телефонных разговоров.



За беспроводной обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2: радиус действия достигает 10 метров. Упомянута сертификация IP44, означающая защиту от влаги и пота.

Каждый из наушников оснащён батареей ёмкостью 45 мА·ч, а в футляр встроен аккумулятор на 350 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 4,5 часа с шумоподавлением и 6,5 часа без. Футляр позволяет довести данные значения до 17 и 25 часов соответственно. На полное восполнение запаса энергии требуется приблизительно два часа.





Информации об ориентировочной цене наушников Nokia E3511 на данный момент нет.