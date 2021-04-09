Беспроводные наушники Nokia Lite Earbuds работают автономно до 36 часов

9 апреля 2021, 11:45

Компания HMD Global анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа Nokia Lite Earbuds (BH-205): доступная новинка появится в продаже в текущем квартале.

Модули-вкладыши снабжены довольно длинной «ножкой». Для подключения к смартфону служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. Покупатели смогут выбирать между двумя цветовыми исполнениями — чёрным и синим.



«Наушники выделяются звуком отличного качества и простым управлением касанием. Отвечайте на звонки, включайте музыку, ставьте песни на паузу — с лёгкостью управляйте наушниками в движении. Вы можете пользоваться двумя наушниками одновременно или только одним — в зависимости от ситуации», — отмечает разработчик.



Новинка может похвастаться большим временем автономной работы — оно достигает шести часов. А зарядный футляр позволяет увеличить данный показатель до 36 часов.

Среди прочего упомянута возможность взаимодействия с интеллектуальным голосовым ассистентом. Приобрести наушники Nokia Lite Earbuds можно будет по ориентировочной цене 40 евро.

(С) 3dnews