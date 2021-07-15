Беспроводные наушники Tronsmart Apollo Air и Air+ оснащены активным шумодавом

15 июля 2021, 10:15

Компания Tronsmart анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа Apollo Air и Apollo Air+, выполненные на передовом чипе Qualcomm QCC3046 с поддержкой технологии Qualcomm aptX, которая обеспечивает сжатие данных без потерь.

В устройствах использованы динамики с графеновым покрытием для улучшения качества звука. Сертификация IP45 означает защиту от влаги и пота. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2.



Наушники наделены гибридным активным шумоподавлением: данная система блокирует нежелательные звуки в частотном диапазоне до 35 дБ. Шесть микрофонов с технологией cVc 8.0 отвечают за кристально чистые телефонные разговоры.



Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает пяти часов. Сопутствующий зарядный футляр позволяет увеличить данный показатель до 20 часов.

Модель Apollo Air+ дополнительно оснащена функцией обнаружения в ухе: воспроизведение автоматически приостанавливается, когда пользователь снимает наушник. Кроме того, реализована технология беспроводной подзарядки.



Цена Apollo Air и Apollo Air+ составляет соответственно 70 и 90 долларов США.

(С) 3dnews