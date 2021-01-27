Продажи полностью беспроводных наушников в 2020 году взлетели почти вдвое

27 января 2021, 9:45

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что мировой рынок беспроводных наушников с поддержкой Bluetooth продолжает расширяться, а основным драйвером роста являются полностью беспроводные модели погружного типа (TWS) вроде Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.

По оценкам, в 2020-м в глобальном масштабе было реализовано более 300 млн Bluetooth-наушников всех типов, включая полноразмерные накладные модели. При этом в сегменте TWS зафиксирован почти двукратный рост: продажи здесь взлетели практически на 90 %.



Крупнейшим поставщиком TWS-наушников является Apple, контролировавшая по итогам 2020-го более трети отрасли. Однако, как отмечают аналитики, доля "яблочной" компании в данном сегменте сокращается под давлением конкурентов.



В пятёрку ведущих игроков TWS-отрасли в порядке уменьшения доли также входят Xiaomi, Samsung, Huawei и Realme. Сообща пять компаний удерживают около двух третей отрасли.