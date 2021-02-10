Продажи ноутбуков взлетели до рекордного уровня в 2020 году

10 февраля 2021, 11:45

Компания Strategy Analytics обнародовала статистику по мировому рынку портативных компьютеров по итогам последней четверти и 2020 года в целом: отрасль показала внушительный рост.

В период с октября по декабрь включительно в глобальном масштабе было реализовано 69,7 млн ноутбуков. Это на 54 % больше по сравнению с результатом за тот же период предыдущего года, что является рекордным значением.



Продажи ноутбуков в 2020 году в целом составили 226,8 млн единиц. Аналитики Strategy Analytics говорят о том, что спрос в годовом исчислении увеличился на треть — на 32 %.



Наблюдающаяся картина объясняется пандемией. В условиях самоизоляции, дистанционной работы и удалённого обучения пользователям по всему миру понадобились дополнительные компьютерные устройства.



Крупнейшим игроком мирового рынка ноутбуков по итогам 2020 года стала Lenovo: компания получила долю в 24,2 %. Иными словами, Lenovo контролирует практически четверть мировой отрасли.