В мире взлетел спрос на компьютеры, несмотря на дефицит компонентов

12 апреля 2021, 14:15

Статистика, собранная компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что в первом квартале текущего года на мировом рынке резко увеличились поставки персональных компьютеров.

Данные учитывают отгрузки настольных систем, ноутбуков различных классов, а также рабочих станций. Планшеты и серверы с архитектурой х86 в этом отчёте не рассматриваются.



В период с января по март включительно в глобальном масштабе было реализовано 83,98 персональных компьютеров. Это на внушительные 55,2 % больше по сравнению с первой четвертью 2020-го, когда поставки равнялись 54,12 млн единиц.

Аналитики отмечают, что рынок растёт ударными темпами, несмотря на дефицит электронных компонентов и нарушения работы каналов поставок. Наблюдающаяся картина объясняется расширением парка компьютеров в условиях дистанционного обучения и удалённой работы.

На первом месте в рейтинге ведущих поставщиков находится Lenovo, контролирующая практически четверть мировой ПК-отрасли — 24,3 %. Далее идёт HP с 22,9 %, а замыкает тройку Dell с 15,4 %. Ещё 8,0 % получила Apple, около 7,0 % — Acer Group. Таким образом, суммарная доля всех прочих игроков рынка составляет приблизительно 22,5 %.

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