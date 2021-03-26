Пандемия не помешала росту рынка устройств для умного дома

26 марта 2021, 13:15

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по мировому рынку устройств для умного дома: аналитики полагают, что отрасль будет демонстрировать рост на двузначные числа процентов.

В рассмотрение берутся различные телевизионные приставки, системы мониторинга и обеспечения безопасности, интеллектуальные осветительные приборы, умные динамики, смарт-дисплеи и пр.



В прошлом году объём глобального рынка в штучном выражении составил 801,5 млн единиц. Несмотря на пандемию, отрасль показала рост на уровне 4,5 % по сравнению с 2019-м.



В период до 2025 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в обозначенной сфере прогнозируется в 12,2 %. В результате, в середине десятилетия объём рынка достигнет 1,4 млрд штук.



Сейчас наиболее востребованы устройства для домашних видеоразвлечений: их доля в общем объёме отгрузок в 2020 году составила 37,0 %. В 2025-м этот показатель снизится до 27,6 %, считают аналитики.

На втором месте по популярности находятся приборы для мониторинга и обеспечения безопасности: их доля поднимется с 20,5 % до 21,2 %. Далее идут смарт-динамики с результатом в 16,3 % в 2020 году и прогнозируемой долей в 14,4 % в 2025-м.

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