Вебинар "Умный Дом" Приглашаем принять участие в вебинаре компании РОМСАТ, на котором подробно рассмотрим комплексные решения для умного дома и современные технологии смартстроительства с брендами Aqara и Bron.
Дата: 22.10.2020
Время: 15:00
Регистрация
Программа
Обзор брендов Aqara и Bron
Умный дом как составная дизайн проектов
Все в одном - охрана, безопасность, управление, климат, видеонаблюдение
Интеграция с видеодомофонами, кондиционерами, IP-видеокамерами
Примеры автоматизаций для архитектуры и интерьера
Преимущества систем и коммерческая составляющая
Вопросы и ответы
За час до начала вебинара все зарегистрированные участники получат письмо со ссылкой, по которой смогут присоединиться к онлайн-трансляции в конференц системе Zoom.
Присоединиться к видеотрансляции также возможно будет на нашей странице в YouTube.