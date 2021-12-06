5 главных тенденций развития электротоваров умного дома

6 декабря 2021, 13:15

Понятие умный дом зародилось в конце прошлого столетия, но тогда это было утопическим. За 20 лет технологии сильно шагнули вперед, а за время пандемии коронавируса некоторые направления существенно усовершенствовались. В интернет-магазинах электрики сегодня продаются не только комплексные решения умного дома, но и его отдельные элементы для различных комнат и даже улицы.

Системы умного дома перестали быть атрибутом только дорогих домов, появившись и в обычных квартирах. В некоторых странах новое жилье стараются покупать с уже интегрированными умными решениями. Ассортимент в магазинах по электрике существенно изменился, а главными тенденциями в них стали такие направления:

1. Интеграция в разные технологические структуры жилья — колонки, освещение, бытовая техника, замки и т.д.2. Интернет вещей.3. Бесконтактные технологии.4. Медицинские умные устройства.5. Домашний офис.

Интеграция умного дома с другими электротоварами

Интеллектуальные системы для дома перестают быть роскошью и становятся желаемыми для каждого жилья. При этом устройства все больше начинают взаимодействовать друг с другом. Например:

В нескольких комнатах размещаются колонки, управляемые с помощью интернета. Интеграция дает возможность управлять ними не по отдельно, а в группе.

Система освещения, настраиваемая по отдельным комнатам и имеющая управление во всем доме по определенным правилам. Условия включения и выключения пользователь создает сам с учетом его потребностей и графика.

Умный холодильник, обнаружив окончание запаса какого-то продукта, добавит в список покупок на смартфоне хозяина.

Важно, что для этого нужно обеспечить стабильную работу интернета и подключение к нему всех компонентов умного дома. В специализированном магазине электрики можно легко подобрать такие устройства.

Использование голосовых помощников приблизило пользователей к различным устройствам, оснащенным искусственным интеллектом. Технологию совершенствуют, обучают лучше понимать команды пользователей и давать на них максимально актуальные и правильные ответы.

Искусственный интеллект в интернете вещей решает такие задачи:

- Прослушивание музыки, новостей, прогноза погоды.- Обновление списка дел, ведение заметок.- Управление освещением.- Управление бытовой техникой.

Интернет вещей затрагивает все устройства, подключенные к интернету. Он пока остается сложным явлением, но стремительно развивается в системах умного дома в плане IoT. Главная задача — облегчить рутинные дела, особенно, на кухне и в ванной.

В онлайн-магазинах электротоваров появляются интеллектуальные устройства, особенно востребованные на волне пандемии коронавируса, когда нужно максимально исключить тактильный контакт. И если дозаторами антисептика с датчиками, реагирующими на появление рук, все понятно, то бесконтактные дверные звонки стали мини-революцией в этой сфере. Впрочем, бесконтактные дозаторы тоже сейчас развиваются, а концепция бесконтактных приборов имеет огромный потенциал.

Бесконтактные звонки дают возможностям посетителям уведомить о своем приходе, не касаясь ни к каким поверхностям. Расширилось влияние и на домашнюю технику: пользователь может включать и выключать оборудование, пользуясь только своим смартфоном.

Особенно востребованными стали голосовые помощники. В их числе Amazon Alexa, Siri и Алиса от Яндекса.

В магазинах электрики и освещения появляются и довольно неординарные устройства, сфокусированные на здоровье:

- Умные термостаты, поддерживающие оптимальную температуру в помещении. Новые модели способны отслеживать и изменять влажность в помещении, улучшая качество воздуха.- Умные кондиционеры и воздухоочистители также поддерживают благоприятные для здоровья параметры воздуха.- Умные системы фильтрации воды также призваны позаботиться о здоровье людей.- Умные унитазы способны анализировать отходы и состояние кожи, предупреждая о вероятных проблемах.Домашний офис

Массовый переход на удаленную работу создал спрос на электротовары с интеллектуальными системами для домашнего офиса. Особенно стали востребованы технологии окон с шумоподавлением звуков с улицы и компьютерные фильтры, заменяющие задний фон во время видеосвязи с коллегами, руководством и т.д.

Это направление искусственного интеллекта только начало развиваться, но уже имеет большие перспективы.