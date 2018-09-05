Lenovo представила новые компоненты умного дома

5 сентября 2018, 9:45

Компания Lenovo представила новые серии устройств для умного дома, ноутбуки и решения для дополненной реальности на ежегодном мероприятии Tech Life.

Создание функциональных, интуитивных, а главное, простых в использовании продуктов — очередное подтверждение вклада компании в трансформацию технологий и расширение возможностей пользователей.



Достижения компании в этом направлении стали результатом успешной реализации стратегии «Интеллектуальной трансформации» и осмысленного целевого подхода к разработке продуктов, которые позволяют Lenovo предлагать клиентам технологии завтрашнего дня уже сегодня.



Lenovo Smart Home Essentials — новое семейство подключенных устройств, отличающихся простотой настройки и эксплуатации, ориентированных на современную, сильно фрагментированную мобильную инфраструктуру. Их гармонично дополняют представленные недавно умные экраны Lenovo Smart Display, поддерживающие растущую мультиплатформенную экосистему умных бытовых приборов. Интересные и разнообразные новинки в категории умных домов подтверждают далеко идущие амбиции компании в этой сфере.



Центральной панелью управления всеми подключёнными устройствами служит приложение Lenovo Link, призванное заменить множество индивидуальных приложений для различных приборов. С помощью него пользователи могут контролировать целые группы устройств и даже настраивать автоматизацию, программируя конкретные действия в определённое время суток. Помимо того, что устройства семейства Smart Home Essentials совместимы с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa,1 пользователи могут также настраивать и контролировать их с помощью голосовых команд через Lenovo Smart Display.



В семейство подключённых устройств Lenovo Smart Essentials входят:

● Lenovo Smart Plug — миниатюрное и простое в использовании устройство, которое можно включить в любую свободную розетку, чтобы дистанционно контролировать различные приборы, подключённые через него к электрической сети.

● Lenovo Smart Camera — умная камера видеонаблюдения, позволяющая видеть, что происходит у вас дома даже ночью с помощью режима инфракрасной съёмки. Встроенный микрофон и динамик обеспечивают возможность двухсторонней аудиосвязи.

● Lenovo Smart Bulb — умная лампа с возможностью дистанционного управления освещением. Пользователь может задавать яркость, время включения и отключения и даже цветовую температуру света через приложение Lenovo Link.



Портфолио премиальных пользовательских ПК YOGA отличается высочайшим качеством отделки, значимыми инновациями и захватывающими развлекательными возможностями. Эти устройства ориентированы на пользователей, предпочитающих работать и развлекаться в дороге, и нуждающихся в гибких и производительных устройствах. YOGA C930 — флагманский трансформер 2-в-1, работающий под управлением Windows 10. Он оснащен уникальным вращающимся саундбаром с подержкой технологии Dolby Atmos2, экраном с технологией Dolby Vision, защитной механической шторкой вебкамеры и имеет встроенное перо Garaged Pen, которое хранится и заряжается в слоте, встроенном в корпус. Эти и другие технологии обеспечивают простое интуитивное взаимодействие и захватывающие впечатления от игр и других развлечений. Микрофоны дальнего действия позволяют голосовым помощникам Cortana и Alexa, предустановленным на YOGA C930, распознавать устные команды с расстояния до четырех метров даже в режиме ожидания3.



YOGA Book C930 — первый в мире ноутбук с двумя дисплеями, один из которых работает на технологии E Ink2. Это устройство переопределяет возможности портативных ПК. Универсальный сенсорный E Ink экран способен одним нажатием превращаться в индивидуально настраиваемую многоязыковую виртуальную клавиатуру, цифровой планшет для зарисовок и работы с документами с помощью электронного пера и даже в электронную книгу. К этому добавляются ОС Windows 10, ультратонкий и лёгкий корпус и продолжительное время работы от батареи4.



Ставший первым на рынке устройством на новейшей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 850 Mobile Compute Platform, компактный и лёгкий YOGA C630 WOS сочетает в себе мощность и производительность ноутбука на Windows 10 S с мобильностью и коммуникационными возможностями смартфона. Ориентированный на современное поколение пользователей, нуждающихся в постоянном подключении к интернету, он получил встроенный модем 4.5G LTE Advanced Pro5 и батарею, обеспечивающую до 25 и более часов автономной работы в режиме демонстрации локального видео6.



Новый тонкий и стильный ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme способен справляться со многими ресурсоёмкими задачами за счёт дискретной видеокарты NVIDIA GeForce и новейших процессоров Intel Core 8-го поколения, среди которых и Core i9. Поддержка нескольких мониторов открывает обширные возможности для работы в многозадачном режиме, а технология быстрой зарядки RapidCharge позволяет пополнять заряд батареи на 80% всего за 60 минут. 4K HDR дисплей и поддержка технологий Dolby Vision, Dolby Atmos и способность воспроизводить 100% охвата цветового пространства Adobe RGB расширяет границы возможностей для создания и потребления различного контента на мобильных устройствах. Дополняют картину инновационные функции безопасности, среди которых механическая заслонка веб-камеры ThinkShutter и разблокировка экрана с помощью технологии распознавания лиц Windows Hello и сканера отпечатков пальцев.



Полюбившаяся фанатам вселенной Звёздных войн платформа дополненной реальности Star Wars: Jedi Challenges получила новое бесплатное расширение Dark Side Expansion, позволяющее пройти через целый ряд игровых испытаний в роли Кайло Рена и сразиться с Мастером Йодой, Рей и другими приверженцами светлой стороны. Мультиплеерный режим Jedi Challenges также получил новый игровой сюжет Ship Battles, в котором противники могут померяться силами, командуя флотами Империи и Повстанцев в эпических космических битвах в стратегии реального времени.



К выпуску нового расширения, Lenovo подготовила ограниченную серию игровых контроллеров в виде легендарного крестообразного меча Кайло Рена, которые появятся в продаже в некоторых регионах уже этой зимой.



Среди других продуктов Lenovo, представленных на IFA 2018:



● YOGA S730 — премиальный ноутбук, отличающийся высокой портативностью и производительностью. До 10 часов автономной работы7, технология быстрой зарядки, Dolby Vision, аудиосистема с Dolby Atmos и новейший процессор Core i7 8-го поколения.



● YOGA Chromebook — новые премиальные хромбуки, сочетающие захватывающие дух сенсорные экраны с тонкими рамками и разрешением до 4K с процессорами Intel Core 8-го поколения, твердотельными накопителями, оперативной памятью DDR4 и батареей, обеспечивающей до 10 часов работы без подзарядки.



● Lenovo Chromebook C330 — мультимедийный хромбук с сенсорным HD IPS-дисплеем, распознающим до 10 точек касания одновременно. Работает в режиме дисплея, планшета, стенда или ноутбука. Оснащён новейшими технологиями безопасности и мощным процессором с интегрированной видеокартой. Накопитель eMMC, оперативная память DDR3 и до 10 часов работы без подзарядки7.



● Lenovo Chromebook S330 — хромбуки, оснащаемые 10-точечными сенсорными IPS-дисплеями с разрешением Full HD (в максимальной конфигурации). Отлично подходят для потребления мультимедийного контента. Оперативная память LPDDR3, 100 Гбайт облачного хранилища в дополнение к встроенному eMMC накопителю, быстрая загрузка и возможность работы в многозадачных режимах.



● Lenovo L27m Monitor — 27-дюймовый Full HD монитор с узкими рамками и широкими углами обзора, способный увеличить возможности ваших ПК и избавить от лишних проводов на столе за счёт универсального порта USB Type-C, который обеспечивает одновременную передачу электропитания, видеосигнала и данных.



● Ноутбук Lenovo Legion Y530 с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 — стильный и тонкий ноутбук для тех, кто хочет на ноутбуке и играть, и работать, стал ещё мощнее благодаря версии с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.



● Обновлённые настольные ПК Lenovo Legion T730 в форм-факторе Tower и компактный C730 — настольные компьютеры, получившие мощные видеокарты NVIDIA GeForce RTX™2070 и RTX 2080 и совместимость с приложениями виртуальной реальности. Мощный Lenovo Legion T730 в изысканном 28-литровом корпусе с прозрачной боковой панелью и настраиваемой RGB-подсветкой. Компактный Lenovo Legion C730 представлен в оригинальном 19-литровом кубическом корпусе.



● Рюкзак для игровых ноутбуков Lenovo Legion 15.6” Recon Gaming Backpack — разработанный с учётом потребностей рядовых геймеров, этот изящный и вместительный рюкзак обеспечивает надёжную защиту ноутбуков и игровых аксессуаров. Изготовлен из плотного водоотталкивающего материала и имеет дышащую подложку для комфортного ношения на спине.

