DIGMA SmartControl IR1: функции умного дома в одном пульте

13 декабря 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, дополнил серию линейки продукции «Умный дом DIGMA» новинкой — умным пультом SmartControl IR1.Всякому оркестру нужен дирижёр, верно? Давайте представим, что сегодня в роли музыкантов у нас выступают некоторые компоненты системы «умный дом», которыми, само собой, нам бы хотелось управлять. А «дирижирует» ими SmartControl IR1 — умный пульт, который недавно представил бренд DIGMA.Новинка от DIGMA представляет собой устройство, берущее на себя функции всех пультов дистанционного управления в вашем доме. Таким образом, вы получаете исполнительный компонент для ряда сценариев, заложенных в систему «Умный дом DIGMA».Принцип работы SmartControl IR1 основан на взаимодействии с другими устройствами в системе при помощи ИК-сигналов, получаемых и передаваемых умным пультом по одному приёмнику и семи передатчикам.Таким образом, после установки мобильного приложения и добавления в него выбранных вами устройств — например, телевизора, ТВ-приставки, кондиционера, и т.д. — вы получаете универсальный пульт для удалённого управления ими.Умный пульт от DIGMA способен «смотреть» вокруг себя на 360°, обеспечивая контроль над другими вашими устройствами, находящимися в радиусе 15 метров от него.Для SmartControl IR1 реализована поддержка домашних сетей стандарта IEEE 802.11 b/g/n на частоте 2.4 Ггц. Потребляемая мощность умного пульта — всего 5 Вт.В комплект поставки входят: умный пульт SmartControl IR1, USB-кабель питания, гарантийный талон и руководство пользователя.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartControl IR1Материал корпуса: ПластикКоличество ИК-приемников: 1Количество ИК-передатчиков: 7Частота работы передатчика: 38 кГЦУгол обзора: 360°Радиус действия: до 15 мРабочая температура: 0 °С ~ 50 °СДопустимая влажность: до 90%, без конденсацииПоддерживаемые сети: 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/nПитание: USB-порт, 5 В / 1 АПотребляемая мощность: 5 ВтРазмеры: 67 х 67 х 24 ммВес: 50 гКомплектация:Умный пульт SmartControl IR1USB-кабель питанияКраткое руководство пользователяГарантийный талон