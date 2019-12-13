DIGMA SmartControl IR1: функции умного дома в одном пульте

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, дополнил серию линейки продукции «Умный дом DIGMA» новинкой — умным пультом SmartControl IR1.
Всякому оркестру нужен дирижёр, верно? Давайте представим, что сегодня в роли музыкантов у нас выступают некоторые компоненты системы «умный дом», которыми, само собой, нам бы хотелось управлять. А «дирижирует» ими SmartControl IR1 — умный пульт, который недавно представил бренд DIGMA.
Новинка от DIGMA представляет собой устройство, берущее на себя функции всех пультов дистанционного управления в вашем доме. Таким образом, вы получаете исполнительный компонент для ряда сценариев, заложенных в систему «Умный дом DIGMA».
Принцип работы SmartControl IR1 основан на взаимодействии с другими устройствами в системе при помощи ИК-сигналов, получаемых и передаваемых умным пультом по одному приёмнику и семи передатчикам.
Таким образом, после установки мобильного приложения и добавления в него выбранных вами устройств — например, телевизора, ТВ-приставки, кондиционера, и т.д. — вы получаете универсальный пульт для удалённого управления ими.
Умный пульт от DIGMA способен «смотреть» вокруг себя на 360°, обеспечивая контроль над другими вашими устройствами, находящимися в радиусе 15 метров от него.
Для SmartControl IR1 реализована поддержка домашних сетей стандарта IEEE 802.11 b/g/n на частоте 2.4 Ггц. Потребляемая мощность умного пульта — всего 5 Вт.
В комплект поставки входят: умный пульт SmartControl IR1, USB-кабель питания, гарантийный талон и руководство пользователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartControl IR1
Материал корпуса: Пластик
Количество ИК-приемников: 1
Количество ИК-передатчиков: 7
Частота работы передатчика: 38 кГЦ
Угол обзора: 360°
Радиус действия: до 15 м
Рабочая температура: 0 °С ~ 50 °С
Допустимая влажность: до 90%, без конденсации
Поддерживаемые сети: 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n
Питание: USB-порт, 5 В / 1 А
Потребляемая мощность: 5 Вт
Размеры: 67 х 67 х 24 мм
Вес: 50 г
Комплектация:
Умный пульт SmartControl IR1
USB-кабель питания
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 16:45
Больше всего денежных переводов украинцы получают из США – ПриватБанк
- Железо | Сегодня, 16:00
LG представила функцию Air FRY и технологию Knock-ON InstaView дя духовок
- Железо | Сегодня, 15:15
Компьютерные корпуса MSI серии MAG Forge 100
- Железо | Сегодня, 14:45
ASUS представляет в Украине ноутбуки серии ProArt StudioBook
- Железо | Сегодня, 14:15
Новый Bluetooth-радиоприемник RPR-070 от Ritmix
- Железо | Сегодня, 13:45
Fujitsu оптимизирует хранение данных в гибридных ИТ-средах
- Железо | Сегодня, 13:15
Новые электрочайники СT 8050 grey и СT 8070 white от Ergo
- Железо | Сегодня, 12:45
Razer выпускает первый в мире микрофон для стримеров с интерактивными эмотиконам
- Железо | Сегодня, 12:15
DIGMA SmartControl IR1: функции умного дома в одном пульте
Последние материалы
- Обзоры | 10 декабря, 17:47
Palit GeForce GTX 1660 SUPER – для небольших производительных систем!
- Фотогалереи | 9 декабря, 12:24
Презентация компании Oppo в Киеве – все интересное в картинках
- Обзоры | 8 декабря, 12:14
Totolink A3002RU – хороший Wi-Fi, USB-порт, поддержка IPTV и не только!
- Обзоры | 5 декабря, 17:37
Honor 20 – так флагман или нет?
- Обзоры | 5 декабря, 8:24
Transcend ESD240C (480ГБ) – металлический SSD с отличными скоростями!
- Обзоры | 2 декабря, 20:55
Smarterra FitMaster Aura: твой личный "тренер" по фитнесу!
- Обзоры | 25 ноября, 23:39
Total TTAC1406, Black&Decker ASI400 и Total TTAC2506: "накачают ваши колеса"!
- Обзоры | 21 ноября, 14:38
RIVACASE 7777 – рюкзак для 17,3-дюймовых ноутбуков, который хочется купить себе!
- Обзоры | 20 ноября, 15:56
Smarterra SmartLife ZEN – ваши первые "умные" часы!
Популярные новости
- Гаджеты | 10 декабря, 14:45
Уже в продаже: сверхмощная беспроводная акустика Soundcore Rave от Anker 5.00
- Гаджеты | 10 декабря, 17:15
Увлажнители воздуха Ergo 3.00
- Гаджеты | 10 декабря, 10:15
ONYX BOOX Livingstone – первый букридер с подсветкой без мерцания 2.00
- Бизнес | Сегодня, 16:45
Больше всего денежных переводов украинцы получают из США – ПриватБанк 0.00
- Железо | Сегодня, 16:00
LG представила функцию Air FRY и технологию Knock-ON InstaView дя духовок 0.00
- Железо | Сегодня, 15:15
Компьютерные корпуса MSI серии MAG Forge 100 0.00
- Железо | Сегодня, 14:45
ASUS представляет в Украине ноутбуки серии ProArt StudioBook 0.00
- Железо | Сегодня, 14:15
Новый Bluetooth-радиоприемник RPR-070 от Ritmix 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
Fujitsu оптимизирует хранение данных в гибридных ИТ-средах 0.00