13 декабря 2019, 12:15

DIGMA SmartControl IR1: функции умного дома в одном пульте

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, дополнил серию линейки продукции «Умный дом DIGMA» новинкой — умным пультом SmartControl IR1.

Всякому оркестру нужен дирижёр, верно? Давайте представим, что сегодня в роли музыкантов у нас выступают некоторые компоненты системы «умный дом», которыми, само собой, нам бы хотелось управлять. А «дирижирует» ими SmartControl IR1 — умный пульт, который недавно представил бренд DIGMA.

Новинка от DIGMA представляет собой устройство, берущее на себя функции всех пультов дистанционного управления в вашем доме. Таким образом, вы получаете исполнительный компонент для ряда сценариев, заложенных в систему «Умный дом DIGMA».

Принцип работы SmartControl IR1 основан на взаимодействии с другими устройствами в системе при помощи ИК-сигналов, получаемых и передаваемых умным пультом по одному приёмнику и семи передатчикам.

Таким образом, после установки мобильного приложения и добавления в него выбранных вами устройств — например, телевизора, ТВ-приставки, кондиционера, и т.д. — вы получаете универсальный пульт для удалённого управления ими.

Умный пульт от DIGMA способен «смотреть» вокруг себя на 360°, обеспечивая контроль над другими вашими устройствами, находящимися в радиусе 15 метров от него.

Для SmartControl IR1 реализована поддержка домашних сетей стандарта IEEE 802.11 b/g/n на частоте 2.4 Ггц. Потребляемая мощность умного пульта — всего 5 Вт. 

В комплект поставки входят: умный пульт SmartControl IR1, USB-кабель питания, гарантийный талон и руководство пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartControl IR1

    Материал корпуса: Пластик
    Количество ИК-приемников: 1
    Количество ИК-передатчиков: 7
    Частота работы передатчика: 38 кГЦ
    Угол обзора: 360°
    Радиус действия: до 15 м
    Рабочая температура: 0 °С ~ 50 °С
    Допустимая влажность: до 90%, без конденсации
    Поддерживаемые сети: 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n
    Питание: USB-порт, 5 В / 1 А
    Потребляемая мощность: 5 Вт
    Размеры: 67 х 67 х 24 мм
    Вес: 50 г

Комплектация:

    Умный пульт SmartControl IR1
    USB-кабель питания
    Краткое руководство пользователя
    Гарантийный талон
Оцените новость:
  • 0 оценок