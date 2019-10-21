Умные навесные замки со сканерами отпечатков пальцев от DIGMA

21 октября 2019, 11:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, порадовал очередными новинками в собственной серии продукции «Умный дом DIGMA».

Ими стали три модели умных навесных замков со сканерами отпечатков пальцев: SmartLock R1, C1 и P1.



Технологии для «умного дома» приобретают всю большую популярность с каждым днём, ведь они призваны делать нашу жизнь безопаснее и удобнее. Бренд DIGMA всегда следит за всеми актуальными трендами, предлагая потребителям функциональные и бюджетные решения. На очереди умные замки со встроенными сканерами отпечатков пальцев – SmartLock R1, C1 и P1.



Представленные замки относятся к типу навесных – эта конструкция отлично зарекомендовала себя с незапамятных времён. С появлением и развитием цифровых технологий эти охранные устройства стали ещё более эффективными.



Замки SmartLock R1, C1 и P1 открываются при помощи отпечатка пальца. Для всех трёх новинок предусмотрена возможность назначить 2-х администраторов – владельцев «главных» отпечатков. Они нужны для того, чтобы добавлять новые отпечатки или удалять уже внесённые в устройство. Помимо них есть память, рассчитанная на ещё 18 пользователей со стандартными правами доступа.



Скорость разблокировки замков составляет всего 0.2 секунды. Уровень ложного распознавания составляет менее 0.001%, а уровень ложных отказов – менее 1%. Каждая из новинок оснащена литиевой батареей с ёмкостью 100 мА/час. Этого запаса должно хватить примерно на 1500-2000 срабатываний или около месяца в режиме ожидания. Время полной зарядки новинок – всего 20 минут.



Представленные устройства идеально подойдут для защиты своего шкафчика в спортзале, велосипеда, дорожного чемодана или рюкзака.



В комплект поставок входят: умные навесные замки SmartLock R1, C1 и P1; USB-кабель и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов обращайтесь в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartLock R1



Тип замка: навесной

Функция блокировки: через отпечаток пальца

Количество абонентов: 20



- 2 администратора

- 18 стандартных пользователей

Уровень ложного распознавания: <0.001%

Уровень ложных отказов: <1%

Скорость разблокировки: 0,2 с

360° распознание с функцией самообучения

Батарея: 100 мАч/литий

Количество блокировок от одной зарядки: до 2000

Питание: 5 В / 20 мин до полной зарядки

Рабочий ток: 150 мА (макс)

Энергопотребление в режиме ожидания: около 10uA

Размер: 67 x 42,5 х 16 мм

Вес: 120 г





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Умный навесной звонок SmartLock R1

USB-кабель

Руководство пользователя





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartLock C1



Тип замка: навесной

Функция блокировки: через отпечаток пальца

Количество абонентов: 20



- 2 администратора

- 18 стандартных пользователей

Уровень ложного распознавания: <0.001%

Уровень ложных отказов: <1%

Скорость разблокировки: 0,2 с

360° распознание с функцией самообучения

Батарея: 100 мАч/литий

Количество блокировок от одной зарядки: до 2000

Питание: 5 В / 20 мин до полной зарядки

Рабочий ток: 150 мА (макс)

Энергопотребление в режиме ожидания: около 10uA

Размер: 74 x 42 х 16 мм

Вес: 170 г