Украина и Швеция планируют совместно произвести не менее 1 тысячи БМП CV-90

Усиленная многослойная броня из стальных катаных листов обеспечивает безопасность людей внутри. Сверху – дополнительные композитные материалы и навесные бронемодули.
«Такое сочетание защищает не только от пуль и осколков, но и от подрыва на минах, артиллерийского огня и даже от атак дронов», – пишет заместитель министра обороны Анна Маляр.
13 сентября 2023, 14:15
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Усиленная многослойная броня из стальных катаных листов обеспечивает безопасность людей внутри. Сверху – дополнительные композитные материалы и навесные бронемодули.
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