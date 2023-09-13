Украина и Швеция планируют совместно произвести не менее 1 тысячи БМП CV-90

13 сентября 2023, 14:15

Усиленная многослойная броня из стальных катаных листов обеспечивает безопасность людей внутри. Сверху – дополнительные композитные материалы и навесные бронемодули.



«Такое сочетание защищает не только от пуль и осколков, но и от подрыва на минах, артиллерийского огня и даже от атак дронов», – пишет заместитель министра обороны Анна Маляр.