"Умные" розетки DIGMA DiPlug 110S и DiPlug 300

13 ноября 2019, 14:45

У DIGMA, производителя цифровой техники и электроники, появились новинки в собственной серии продукции «Умный дом DIGMA».

Вниманию публики представлены умные розетки DiPlug: 110S и 300.



Фразу «умный дом» сегодня мы слышим очень часто. Многие уже в курсе, что «умным» жилище становится не без помощи современных технологий, применяемых для удобства и – как следствие – повышения качества жизни.



Пожалуй, такой дом начинается с умной розетки: ведь включённый в неё тот или иной прибор получает удалённое управление из любой точки планеты, где есть Интернет. Встречаем умные розетки DiPlug 110S и DiPlug 300 от DIGMA.



Новые умные розетки представляют собой устройства стандарта подключения Euro/Schuko. Как DiPlug 110S, так и DiPlug 300 получили функцию мониторинга энергопотребления и возможность удалённого управления по сети Wi-Fi.



Новинки поддерживают работу с «Алисой» – фирменным голосовым помощником компании «Яндекс». Розетки могут управляться голосом при помощи док-станции, либо мобильного приложения SmartLife, которое может объединять несколько умных устройств в единую экосистему.



Пользователь может выбирать среди предложенных приложением действий, выполняемых для устройств умного дома, а также создавать свои собственные, более сложные и кастомизированные сценарии. К стандартным действиям можно отнести, к примеру, включение или выключение розетки с подключённым в неё прибором: чайником, обогревателем или светильником.



Для тщательно продуманных сценариев существует возможность использования умных розеток с бесплатным веб-сервисом IFTTT. С его помощью можно создавать цепочки действий – их называют апплетами.



Повторим: это уже более сложные сценарии действий с дополнительными условиями. Зажечь свет, когда откроется дверь; включить обогреватель, если температура на улице понизилась до нуля градусов, а также многое другое – всё это поле для экспериментов, которое ограничивается исключительно фантазией владельца умных устройств.



Впрочем, управлять розетками DiPlug: 110S и 300 можно и физически: при помощи кнопок включения-выключения, которые расположены на их корпусах. Это может быть полезным, если домашний Wi-Fi роутер по какой-то причине вышел из строя, либо сеть оказалась недоступной. Режимы включения-выключения сопровождаются цветной световой индикацией.



Помимо перечисленных особенностей, розетки снабжены функцией мониторинга энергопотребления. То есть, приборы могут отключаться автоматически при достижении определённого лимита потребления электричества, либо при внезапном скачке напряжения внутри сети. У DiPlug 300 есть два USB-порта с увеличенной силой тока для быстрой зарядки мобильных устройств.



В комплект поставок входят: умная розетка DiPlug 110S или DiPlug 300 и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов обращайтесь в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DiPlug 110S



Тип подключения: Euro/Schuko х 2

Функция мониторинга энергопотребления

Интерфейс управления: кнопка Вкл./Выкл. x 2

Светодиодная индикация: синий/красный/пурпурный

Входное напряжение: 110~240 В, 50/60 Гц

Максимально допустимая общая мощность нагрузки: 3,85 кВт (240 В)

Максимально допустимый общий ток нагрузки: 16 А

Рабочая влажность: ≤ 80% RH

Рабочая температура: от -10 до +45° С

Подключение: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)

Материалы: пластик/поликарбонат V0

Размер устройства: 92 х 46 х 78 мм

Вес: 120 г





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Умная розетка DiPlug 110S

Руководство пользователя