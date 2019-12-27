DIGMA представил новые "умные" лампочки

27 декабря 2019, 17:35

Свет в доме важен ничуть не менее, чем все остальные элементы, ведь он также участвует в создании атмосферы уюта и хорошего настроения. Представляем новые модели умных лампочек DiLight E27 от DIGMA.Тематика умного дома набирает обороты и прочно входит в нашу жизнь, беря на себя выполнение части, казалось бы, привычных функций, не требующихвмешательства искусственного интеллекта и электроники как таковой.И, если рассматривать домашний комфорт с точки зрения «светло, тепло, уютно», то сегодня мы начнём рассказывать именно о первой названной составляющей привычного быта.Во-первых, почему лампочки DiLight E27 N1, DiLight E27 N1 RGB и DiLight E27 W1 – умные? Ответ прост: так как они могут быть включены в единую, домашнюю экосистему и, соответственно, управляться владельцем удалённо, при помощи мобильного приложения и наличии доступного Интернет-соединения.Никакие дополнительные хабы и контроллеры не требуются. Нужна только сеть Wi-Fi и смартфон для непосредственного управления.Рассмотрим представленные новинки в плоскости ежедневного быта. Здесь варианты применения умных лампочек лежат буквально на поверхности: включить свет в прихожей, когда вы вернётесь домой, либо создать эффект присутствия, если это необходимо.Кроме того, доступно создание сценариев с участием других устройств, задействованных в жилище: зажечь или погасить свет при срабатывании датчика движения, либо датчика открытия двери, приглушить или сделать свет ярче – сценарии ограничиваются только фантазией хозяина квартиры или загородного дома.Естественно, если лампочек больше, чем одна, то можно поиграть с зонированием жилого помещения: там сделать посветлее, а где-то ещё – создать чуть более расслабленную атмосферу.На сегодняшний день модельный ряд представлен умными лампочками с наиболее распространённым цоколем – Е27, а также тремя вариантами цветового тона: два белых (нейтральный и тёплый), а также нейтральный RGB (цветной).В комплект поставки входят: умная лампочка DiLight E27 соответствующего типа, краткое руководство пользователя и гарантийный талон.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Цветовая температура/Цвет свечения: 2700К/Теплый белыйТипоразмер цоколя: Е27Напряжение питания: 110-250В, 50/60 ГцПотребляемая мощность: 8 ВтСветовой поток (белый свет): 800 лмЭквивалент лампы накаливания: 75 ВтПоддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/nСредний срок службы: >20000 часовРазмеры: 117 х 60 х 60 ммВес: 100 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Умная лампочка DiLight E27 W1Краткое руководство пользователяГарантийный талон