Умные розетки DIGMA DiPlug 100 и DiPlug 160M

17 августа 2018, 14:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявляет о выпуске линейки умных розеток DIGMA DiPlug.

Первыми моделями в серии стали DiPlug 100 и DiPlug 160M с поддержкой Wi-Fi и управлением со смартфона. Отличительной чертой модели DiPlug 160M является функция мониторинга энергопотребления.



DIGMA DiPlug 100 и DIGMA DiPlug 160M – это новые представители семейства устройств для создания «умного дома». Новинки обладают поддержкой Wi-Fi 802.11 b/g/n для выхода в Интернет и поддерживают удалённое управление через фирменное мобильное приложение DIGMA SmartLife для Android и iOS.

«Умные» розетки DIGMA DiPlug позволяют с лёгкостью управлять светом и электроприборами в доме из любой точки мира, где есть Интернет. Организуйте включение устройств через сценарии: теперь с закатом свет загорается автоматически, а при высокой температуре включается кондиционер.Розетки DIGMA DiPlug поставят безопасность на новый уровень: теперь отпуск будет спокойным, с имитацией присутствия при помощи света и гарантированно выключенным утюгом. DiPlug помогут и молодым родителям с детьми, ведь теперь можно выключить питание розеток и не беспокоиться о безопасности.Возможно задавать управление умными розетками на базе нескольких показателей сценариев: погода, температура на улице, влажность, качество воздуха и восход/закат. Все эти данные автоматически синхронизируются на основе выбранного города и информации о нём в Интернете. Кроме ручного переключения и сценариев розетки могут работать и по заданному таймеру.DIGMA DiPlug 100 и DIGMA DiPlug 160M обладают поддержкой умных колонок Google Home и Amazon Echo, позволяя управлять розетками через голосовых ассистентов.Обе модели рассчитаны на Евро-стандарт розетки (Schuko) с входным напряжением от 110 до 240 вольт. Отличаются между собой уровнем рабочей нагрузки в 10 и 16 ампер, для DiPlug 100 и DiPlug 160M, соответственно. Кроме того, DIGMA DiPlug 160M поддерживает функцию мониторинга энергопотребления для отслеживания затрат электричества.Обе розетки обладают белым корпусом. В комплектацию входят: умная розетка, краткое руководство пользователя, гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA DiPlug 100 и DIGMA DiPlug 160MСтандарт: Euro (Schuko)Допустимое напряжение питания: 100-240 ВЧастота питающей сети: 50/60 ГцПоддержка Wi-Fi: ДАПоддержка диапазона Wi-Fi: 2.4 GHz b/g/nРежим шифрования сети Wi-Fi: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKРабочая температура: -10 ~ +40 °CДопустимая влажность: Не более 90% без конденсацииРазмер: 77х66х72 ммПоддержка Android и iOS: ДАМатериал корпуса: негорючий пластикФункция учёта электроэнергии: ДА (Только для DiPlug 160M)Максимальный допустимый ток: 10А (DiPlug 100) / 16A (DiPlug 160M)Максимальной допустимая мощность (при питании 220В): 2200 Вт (DiPlug 100) / 3520 Вт (DiPlug 160M)