Датчик температуры и влажности DIGMA DiSense Т1

11 мая 2021, 10:15

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, стартовал продажи нового устройства из серии «Умный дом DIGMA»: датчика температуры и влажности DiSense T1.



Мы уже довольно активно пользуемся различными «умными» — как их принято называть — устройствами. Все они так или иначе делают нашу жизнь удобнее и, как следствие, приятнее. Однако, если рассмотреть функционал тех или иных умных устройств, становится понятно: некоторые из них нужны непосредственно для поддержания такого важного жизненного аспекта, как наше здоровье. Речь в сегодняшнем пресс-релизе идёт как раз о таком устройстве — датчике температуры и влажности DIGMA DiSense Т1.



Для чего нужен датчик температуры и влажности? Такие датчики применяются в медицине, системах вентиляции и кондиционирования воздуха, сферах фармакологии и метеорологии, производстве электроники и микроэлектроники, сельском хозяйстве и, наконец, в бытовом мониторинге условий среды, влияющих на наше самочувствие и качество жизни.

Применительно последнего всё просто: все мы помним, как легко и свежо дышится после дождя или у водоёма. Влажный воздух в помещении несколько холоднее сухого, в нём не так активно оседает пыль и бактерии. Всё это однозначно хорошо влияет на самочувствие. И, если увеличить влажность можно при помощи бытового увлажнителя, то измерить её проще всего таким устройством — гигрометром, как его ещё нередко называют.Отличием умного датчика температуры и влажности от обычного «собрата» является возможность исполнения неких пользовательских сценариев при срабатывании определённых условий («триггеров»). К примеру, если температура в комнате выше 25 градусов, то система включит кондиционер. А если влажность ниже 30%, то увлажнитель. Триггеры можно устанавливать в мобильном приложении DIGMA SmartLife, исходя из собственных ощущений комфорта. А ещё, если кондиционер и увлажнитель включить в систему через умные розетки DIGMA, то можно создавать полностью автоматические сценарии.Кроме того, DiSense T1 имеет и светозвуковую индикацию, чтобы подавать сигналы о «событиях» — увеличении или уменьшении показателей температуры и влажности в окружающей среде. Также к плюсам устройства относится его автономность: при отключении источника внешнего питания оно продолжит работать благодаря элементам питания стандарта CR123A, которые устанавливаются в качестве резервных, дополнительно к внешнему источнику.Датчик DiSense T1 полностью совместим с устройствами на операционных системах iOS и Android и снабжён функцией совместного доступа для рассылки оповещений сразу на несколько мобильных девайсов.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DiSense T1Серия: enseТип датчика: температуры и влажностиКоличество элементов питания: 2 штТип элементов питания: CR123AКомплект поставки:Датчик DiSense T1Зарядное устройствоКрепежный комплектШнур питанияКраткое руководство пользователяГарантийный талонРабочая температура: от 0 до +40°СЦвет: белыйРазмеры датчика: 68x68x33ммТип управления: дистанционноеМатериал корпуса: пластикИндикация: светодиодная/звуковаяВес: 64 граммЭлектропитание: 5ВОсновные характеристики:Тип ДатчикРабочая влажность: до 85%