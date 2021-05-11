Датчик температуры и влажности DIGMA DiSense Т1

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, стартовал продажи нового устройства из серии «Умный дом DIGMA»: датчика температуры и влажности DiSense T1.
Мы уже довольно активно пользуемся различными «умными» — как их принято называть — устройствами. Все они так или иначе делают нашу жизнь удобнее и, как следствие, приятнее. Однако, если рассмотреть функционал тех или иных умных устройств, становится понятно: некоторые из них нужны непосредственно для поддержания такого важного жизненного аспекта, как наше здоровье. Речь в сегодняшнем пресс-релизе идёт как раз о таком устройстве — датчике температуры и влажности DIGMA DiSense Т1.
Для чего нужен датчик температуры и влажности? Такие датчики применяются в медицине, системах вентиляции и кондиционирования воздуха, сферах фармакологии и метеорологии, производстве электроники и микроэлектроники, сельском хозяйстве и, наконец, в бытовом мониторинге условий среды, влияющих на наше самочувствие и качество жизни.
Применительно последнего всё просто: все мы помним, как легко и свежо дышится после дождя или у водоёма. Влажный воздух в помещении несколько холоднее сухого, в нём не так активно оседает пыль и бактерии. Всё это однозначно хорошо влияет на самочувствие. И, если увеличить влажность можно при помощи бытового увлажнителя, то измерить её проще всего таким устройством — гигрометром, как его ещё нередко называют.
Отличием умного датчика температуры и влажности от обычного «собрата» является возможность исполнения неких пользовательских сценариев при срабатывании определённых условий («триггеров»). К примеру, если температура в комнате выше 25 градусов, то система включит кондиционер. А если влажность ниже 30%, то увлажнитель. Триггеры можно устанавливать в мобильном приложении DIGMA SmartLife, исходя из собственных ощущений комфорта. А ещё, если кондиционер и увлажнитель включить в систему через умные розетки DIGMA, то можно создавать полностью автоматические сценарии.
Кроме того, DiSense T1 имеет и светозвуковую индикацию, чтобы подавать сигналы о «событиях» — увеличении или уменьшении показателей температуры и влажности в окружающей среде. Также к плюсам устройства относится его автономность: при отключении источника внешнего питания оно продолжит работать благодаря элементам питания стандарта CR123A, которые устанавливаются в качестве резервных, дополнительно к внешнему источнику.
Датчик DiSense T1 полностью совместим с устройствами на операционных системах iOS и Android и снабжён функцией совместного доступа для рассылки оповещений сразу на несколько мобильных девайсов.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DiSense T1
Серия: ense
Тип датчика: температуры и влажности
Количество элементов питания: 2 шт
Тип элементов питания: CR123A
Комплект поставки:
Датчик DiSense T1
Зарядное устройство
Крепежный комплект
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Рабочая температура: от 0 до +40°С
Цвет: белый
Размеры датчика: 68x68x33мм
Тип управления: дистанционное
Материал корпуса: пластик
Индикация: светодиодная/звуковая
Вес: 64 грамм
Электропитание: 5В
Основные характеристики:
Тип Датчик
Рабочая влажность: до 85%