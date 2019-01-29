Увлажнители воздуха ERGO - сочетание многофункциональности и стильного дизайна

29 января 2019, 14:15

Торговая марка ERGO представила две модели увлажнителей воздуха ERGO HU 1820 и ERGO HU 1860E – новинки, которые сочетают в себе компактный размер, стильный дизайн и широкий спектр функций.





ERGO HU 1820 – устройство, которое поддерживает оптимальный уровень влажности воздуха в помещениях до 25 кв.м. Объём бака 2,2 литра обеспечивает непрерывную и максимально продуктивную работу до 9 часов, а расход воды составляет 250 мл/час. Мощность увлажнителя при этом – всего 25 Вт.



Механический регулятор позволяет плавно управлять интенсивностью работы увлажнителя, а благодаря функции автоматического отключения можно не переживать о безопасности и использовать прибор даже в ночное время. Если вода в баке закончится, сработает автоматика, которая отключит увлажнитель. В дополнение к ряду полезных функций и удобству в пользовании, данный прибор отличается также небольшими габаритами и демократичной ценой.



ERGO HU 1860E – гаджет, который поддерживает заданный уровень влажности воздуха в помещениях до 25 кв.м. Благодаря встроенному гигрометру и термометру, можно визуально контролировать влажность и температуру воздуха. Встроенный гиростат поддерживает влажность воздуха в заданном диапазоне и автоматически отключается, если влажность выше. Пользователь может изменять параметры с помощью многофункционального сенсорного дисплея или с помощью пульта.

Бак объемом 5,6 литров обеспечивает беспрерывную работу устройства на протяжении 18 часов. Под баком для воды есть резервуар для аромамасел. Их использование придаст воздуху в помещении приятный запах и сделает атмосферу еще уютнее.Функции «ночной режим» и «подсветка» позволяют использовать прибор во время сна и в темное время суток – он будет работать бесшумно, выполняя при этом роль светильника.Увлажнитель автоматически отключается, если вода в резервуаре заканчивается. При желании можно использовать таймер и запрограммировать автоматическое отключение устройства через 8 часов.