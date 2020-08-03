Бренд ERGO стал победителем рейтинга "Фавориты Успеха"

3 августа 2020, 14:15

В июне были оглашены результаты рейтинга народных предпочтений «Фавориты Успеха» за 2019 год. В категории «Наушники» победил бренд ERGO.

Рейтинг «Фавориты Успеха» – это круглогодичное голосование экспертов и потребителей за лучшее рыночное предложение в различных товарных категориях.

Победа ERGO в категории «Наушники» – результат качественной работы команды бренда, внимания к потребностям покупателей, постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна продуктов, а также продуманного позиционирования на рынке. Так, уже более 6 лет бренд в тройке лидеров по продажам наушников в Украине.

Из-за карантинных ограничений традиционная масштабная церемония награждения в этом году проводиться не будет. Однако главная награда для всех победителей – это признание потребителей и экспертов.

Для команды ERGO это уже вторая награда престижного рейтинга «Фавориты Успеха». В прошлом году по итогам национального исследования общественных предпочтений бренд выиграл награду в номинации «Увлажнитель воздуха».