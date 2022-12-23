Бренд ERGO анонсував свої перші електрогенератори

23 декабря 2022, 16:45

Бренд ERGO додав до свого асортименту лінійку бензинових та дизельних генераторів, які дають змогу організувати резервне забезпечення електроенергією практично в будь-яких умовах застосування.

На сьогодні серія електрогенераторів від ТМ ERGO налічує одну дизельну модель ERGO EDW6000E та три бензинові генератори ERGO EGS2800, ERGO EGS3000E та ERGO EGW5500E. В конструкції всіх новинок використовується мідна обмотка двигунів, що сприяє зменшенню габаритів пристрою та значно підвищує показники надійності та енергоефективності генераторів. Максимальна потужність бензинових генераторів становить від 2,8 кВт до 5,5 кВт, а для дизельної моделі ця характеристика становить 6 кВт. Крім розеток 220В, кожний генератор оснащений клемами постійного струму 12В, що дає змогу заряджати акумуляторні батареї.Всі електрогенератори ERGO максимально зручні та безпечні в користуванні. Вони мають міцну конструкцію та обладнані надійною автоматикою. Для простоти запуску всі моделі, крім ERGO EGS2800, оснащені електростартером. До того ж, найпотужніші й найважчі генератори ERGO EGW5500E та ERGO EDW6000E мають коліщатка та відкидні ручки для зручного транспортування.Генератори ERGO – відмінне рішення для резервного енергозабезпечення в місцях, де немає постійного доступу до електромереж або де існує можливість перебоїв з електропостачанням.