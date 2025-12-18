ЄС може переглянути заборону ДВЗ з 2035 року

18 декабря 2025, 14:15

У Брюсселі обговорюють можливі зміни до плану повної заборони продажу нових бензинових і дизельних авто з 2035 року.

Чому це важливо:

• автопром ЄС під тиском — висока вартість електрифікації, дорогі енергоносії

• сильна конкуренція з боку китайських електромобілів

• мільйони робочих місць під загрозою



Що можуть змінити:

— відтермінувати заборону

— дозволити ДВЗ на синтетичному паливі (e-fuels)

— запровадити більш гнучкі правила



Політичний фактор також відіграє роль: напередодні виборів до Європарламенту зростає критика «зеленого курсу» як надто жорсткого для бізнесу та споживачів.



Очікується, що дискусії триватимуть до 2026 року. Остаточне рішення залежатиме від нового складу Європарламенту та позиції ключових країн ЄС.