Y-15 - новий тактичний китайський транспортник

18 декабря 2025, 11:15

Китай вивів у льотні випробування новий тактичний транспортний літак Y-15. Чотиримоторний турбогвинтовий борт помітили під час тестових польотів у районі Сіаня, і він має зайняти проміжну нішу між Y-9 та стратегічним Y-20, замінюючи старі платформи радянського походження.

За відкритими даними, навколо Y-15 певний час плуталися індекси: у мережі його називали Y-30, посилаючись на давній концепт Zhuhai Airshow-2014. Нині видно, що йдеться про інший етап програми — реальний серійний кандидат.Конфігурація з чотирма турбогвинтовими двигунами, збільшений фюзеляж і тактичний профіль застосування вказують на середній транспортник для регіональних місій і роботи з менш підготовлених аеродромів. Літак покликаний витіснити Y-8/Y-9, створені на базі Ан-12, які вже вичерпують модернізаційний ресурс і обмежені старою елементною базою.Стратегічний сенс Y-15 у тому, що НОАК вибудовує цілісну «драбину» повітряної мобільності. Y-20 закриває важкий та дальній ешелон, тоді як Y-15 має взяти на себе швидку перекидання підрозділів, техніки й вантажів у межах регіону — від прикордонних районів до потенційних театрів на кшталт Тайваню чи Південно-Китайського моря. Чим менше Китаю доведеться «палити» ресурс великогабаритних Y-20 на тактичні задачі, тим гнучкішою стане логістика і тим більше варіантів отримає Пекін у кризових сценаріях середньої інтенсивності.У підсумку Y-15 — це не просто новий літак, а спроба закрити структурну прогалину в транспортній авіації КНР. Якщо машина підтвердить очікувану економічність і здатність працювати з обмеженої інфраструктури, Китай отримає ще один інструмент для нарощування оперативної глибини і швидкості реагування своїх сил у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.