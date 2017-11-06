Thrustmaster Y-350CPX 7.1 Powered -110-долларовая гарнитура с объемным звуком

6 ноября 2017, 11:45

Малоизвестная у нас компания Thrustmaster анонсировала довольно интересную гарнитуру - Y-350CPX 7.1 Powered.

Новинка совместима с персональными компьютерами, игровыми консолями, а также мобильными гаджетами.Среди особенностей девайса – способность «формировать» виртуальное звучание класса 7.1. Производитель заявляет – внутри наушников 60 мм динамики, которые могут обеспечить насыщенные низкие и полноценные высокие частоты.В Y Sound Commander также предусмотрен специальный модуль со встроенным аккумулятором, который обеспечивает питание для всей системы. На данном модуле, кстати говоря, имеется кнопка включения/выключения микрофона и пр.Отдельно отмечена технология Texas Instruments и AM3D.На данный момент девайс уже доступен в продаже с ценником в $110.